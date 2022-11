La manufacture Pinton recrute une trentaine de salariés à Felletin

La manufacture Pinton, basée à Felletin (Creuse) ne connaît (presque) pas la crise. Les commandes continuent d'affluer et l'entreprise de confection de tapisseries, tapis et moquettes doit embaucher en conséquence. Un plan de recrutement de 40 personnes sur cinq ans a été mis en place en 2020. 13 personnes ont déjà été engagées. Cependant, la société peine à embaucher, d'où ce besoin de lisser les recrutements.

"On doit répondre à une grosse demande. Le marché est là, mais après on ne sait pas comment suivre derrière avec un outil de production qui est clairement en sous-effectif, avec des postes qui sont pas encore ouverts pour maintenir et satisfaire une clientèle. Tout l'enjeu est là", précise Lucas Pinton, le chef d'entreprise.

Il faut également former les nouvelles recrues à leur nouvel outil de travail. "Ces formations sont longues, donc ce sont des choses qu'il faut préparer en amont. Et surtout, on ne peut pas faire embaucher toutes les personnes en même temps puisqu'il faut les former. Donc on fait les choses petit à petit. C'est pour ça qu'on a commencé il y a deux ans. Sur la production et la tapisserie, on ne demande pas de qualification, on demande juste un amour de métier ou en tout cas celui de découvrir un savoir faire. Si elles ont les compétences, c'est tant mieux puisque la formation sera plus rapide et si elles ne les ont pas, on reprend une formation depuis le début et on les forme à ce métier là qui est bien particulier mais qui est bien connu sur notre territoire", poursuit-il.

Un nouveau bâtiment à venir à Croze

En parallèle, la manufacture Pinton s'agrandit. Un nouveau bâtiment doit sortir de terre dans les prochains mois, ce sera une nouvelle unité de production, plus moderne, pour fabriquer des tapis tufté. L'entreprise est en train d'acheter un terrain à Croze, à une dizaine de kilomètres au sud de Felletin.

Les ventes à l'étranger représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires de la manufacture Pinton, principalement en Angleterre, en Italie et en Belgique, mais l'export fonctionne également bien au Moyen Orient. Lucas Pinton met aussi en avant la filiale montée l'année dernière à Hong Kong qui "a déjà obtenu de bons résultats".

Le point négatif en revanche, c'est la guerre en Ukraine , qui a un impact sur l'entreprise : une grosse commande ne sera pas payée, et une autre a d'abord été annulée avant d'être relancée puis de nouveau annulée.