La maraude citoyenne de Reims a lancé son camion douches pour SDF

Un camion douches pour SDF : à Reims, la Maraude citoyenne a acheté le véhicule il y a tout juste deux mois, nous en avions parlé sur France Bleu, et il est maintenant complètement opérationnel. Il a fallu le restaurer, tout vérifier, mais ça y est, il a commencé à accueillir ses premiers utilisateurs. D'ici la rentrée, c'est deux fois par semaine qu'il se positionnera dans différents secteur de Reims.

Pas facile de rester propre quand on est dans la rue

Pour les personnes qui vivent dans la rue, rester propre est une vraie difficulté. Même si, à Reims, il y a des possibilité, notamment en foyers, le camion douches semble séduire tout le monde. "Ca fait du bien, vraiment, merci à la Maraude", explique Amandine. Gaël, lui, apprécie aussi l'accueil, la convivialité : "on se retrouve en groupe, c'est vraiment cool".

Des douches.... et le reste

Pour Zahia Nouri, la présidente de la Maraude citoyenne, c'est un travail essentiel de l’association. La douche n'est qu'un service de plus : " on amène aussi des vêtements, de toutes les tailles, des baskets. Il y a un coiffeur qui vient, une infirmière. Et puis, on propose une collation, café, boissons, gâteaux. Il faut que les gens se sentent bien".

Zahia Nouri © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un projet de plusieurs mois

Mais c'est vrai, pour en arriver là, il a fallu beaucoup travailler. Acheter le camion, d'abord, grâce à une collecte spécifique. Près de 10 000 euros étaient nécessaires pour l'achat et l'entretien futur. Il a aussi fallu le rénover. Le bricoleur de service c'est Fabrice : "j'ai fait comme pour chez moi, que ce soit mignon et agréable". Peinture, lambris PVC, sols, tuyauterie, chaudière, tout a été refait et donne un lieu accueillant.

Un espace pour se changer © Radio France - Philippe Rey-Gorez

A terme, une quarantaine de personnes devraient utiliser le truck douche de la maraude citoyenne.