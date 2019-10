Une quarantaine de policiers vauclusiens en colère vont marcher à Paris

A l'appel d'une intersyndicale très large et inédite depuis près de 20 ans les policiers se réunissent ce mercredi à Paris pour dire leur mécontentement. Cette marche de la colère partira vers midi et demi de la place de la Bastille pour rejoindre celle de la République.

Avignon, France

Les suicides restent au cœur de leurs préoccupations, mais ils ne sont que la conséquence d'un mal être plus profond lié à des conditions de travail qui se dégradent : des problèmes de locaux, de matériel (comme des véhicules hors d'âge), un équipement individuel qu'ils doivent se procurer à leurs frais ou encore les missions hors département qui ne sont pas compensées financièrement, comme le G7 à Biarritz.

Une quarantaine de policiers vauclusien monte à Paris participer à cette marche de la colère

Autre sujet de préoccupation : la suppression des régimes spéciaux de retraite. Les syndicats policiers craignent une remise en cause de leur système de bonifications qui leur offre une annuité de cotisation tous les cinq ans et la retraite à 52 ans. Les syndicats espèrent rassembler 15 à 20.000 manifestants. Quatre autres points sont au cœur de leurs revendications : l'amélioration de la qualité de vie au travail, une véritable politique sociale pour les agents du ministère de l'Intérieur, une réponse pénale réelle, efficace et dissuasive et une future loi d'orientation et de programmation ambitieuse.