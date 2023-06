La "Marche des croquettes" à Bordeaux, pour lutter contre la flambée des prix sur l'alimentation animale

Ce week-end, le collectif Solidarité Peuple Animal organise une "Marche des croquettes" à Bordeaux, où les participants, pour chaque kilomètre parcouru, permettront à un animal en refuge de bénéficier d'un repas. Une opération pour faire face à la flambée des prix sur la nourriture pour chiens et chats, qui, affichant une hausse de 15% sur un an, plonge les associations de protection des animaux abandonnés dans le besoin.

ⓘ Publicité

"L'inflation s'est invitée dans les causes d'abandons des animaux"

Chaque été, on constate une triste hausse des abandons d'animaux de compagnie. Cette année, l'inflation n'arrange pas la donne et devient une des préoccupations des refuges : "L'inflation s'est invitée dans les causes d'abandons des animaux de compagnie pour des propriétaires qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Le prix de certaines croquettes a augmenté de 40% donc ça fait beaucoup sur l'année" explique Katia Renard, présidente de l'association Solidarité Peuple Animal, et rédactrice en cheffe du magazine 30 Millions d'Amis. Et les conséquences sont directes : "On sait que les associations, les refuges et les fourrières enregistrent des rentrées d'animaux qui sont abandonnés parce que les propriétaires n'ont plus les moyens de les nourrir ou de les soigner".

Face à ces difficultés financières, associations et refuges sollicitent de plus en plus le collectif pour avoir une aide. Ainsi, sur tout le mois de juin et partout en France, les bénéfices réunis par les "Marches des croquettes" viendront offrir un coup de pouce. L'événement dure s'arrêtera le 25 juin, journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie.

Certaines marques ont augmenté de 40% © Radio France - Hugo Deschamps

Préserver la santé des animaux

Quoiqu'il en coûte, et pour beaucoup de propriétaires, préserver la santé de leur chien ou chat prime sur le porte-monnaie. Malgré l'inflation, certains font le choix de ne pas changer leurs habitudes, comme Françoise : "C'est sûr, ça a beaucoup augmenté. Mais je continue à acheter des croquettes de qualité". Pour cette retraitée propriétaire ayant un chien à la maison, le budget croquettes s'élève à 80 euros par mois : "Avant je payais peut-être 15 euros de moins pour les mêmes quantités. Mais bon, c'est comme si c'était mon gosse, donc je lui donne de la bonne nourriture !".

Même son de cloche pour Florence qui cependant, se tourne vers l'achat de croquettes en ligne pour faire quelques économies. Mais hors de question de se diriger vers de la nourriture premier prix ou de bouleverser les habitudes du canidé : "Un chien, c'est tellement sensible aux croquettes que lorsque l'on a trouvé les bonnes, on les garde. Donc même s'il y a une hausse, je garde la même marque" avance-t-elle.

Danny priorise dans ses boutiques les produits sans céréales, donc moins chers pour ses clients © Radio France - Hugo Deschamps

Danny Robert est gérant des deux boutiques spécialisées "La Gamelle", situées à Bordeaux et Libourne. Il constate, à travers l'inflation, une volonté chez ses clients de se tourner de plus en plus vers des produits issus de circuits courts : "Les produits en grande distribution sont en train d'exploser. Dans les boutiques spécialisées on a certes une augmentation notable, mais elle reste moins importante. On vend des croquettes françaises, ce qui attire et rassure aussi". Il ajoute : "On a des clients qui ne regardent pas trop leur porte-monnaie et qui privilégient la qualité. On a une autre clientèle qui reste très consciente de ce qu'ils veulent donner à leur chien, mais qui malheureusement, n'ont plus le même pouvoir d'achat. Ils descendent en gamme mais gardent toujours une certaine exigence". Mais difficile d'expliquer la différence d'augmentation des prix entre grosses enseignes et commerces spécialisés explique-t-il.

Des produits comme les céréales ont considérablement augmenté. Vendre des croquettes sans gluten et céréales est s'impose comme une alternative intéressante pour contourner les prix les plus hauts. "On essaye aussi de travailler avec des produits français et espagnols, donc au niveau des transports les tarifs sont nécessairement plus corrects. Les augmentations de prix sont plutôt régulées".