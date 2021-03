La marche fleurie pour la culture rassemble près de 600 personnes à Metz

Près de 600 personnes ont rejoint la "marche fleurie" pour la culture organisée ce dimanche à Metz. Qu'ils soient professionnels employés du secteur ou faisant partie du public, ils étaient venus réclamer le droit de retrouver ces lieux de vie et soutenir les professionnels du secteur.

La marche a démarré devant le théâtre du Saulcy - Natacha Kadur

L'initiative a été lancée par le collectif du 23 janvier, qui regroupe plusieurs acteurs du secteur du spectacle vivant : " On a voulu remettre en valeur tous ces lieux qui sont fermés et qui nous manquent. Pour montrer au gouvernement qu'on est là, qu'on existe , et qu'on attend aussi de pouvoir rouvrir, de pouvoir recommencer à vivre ", explique Céline Sante, comédienne et membre de l'organisation.

Tout le monde a joué le jeu, il y a des fleurs partout, ça illumine les rues - Céline, comédienne

En tête de cortège, trois jeunes comédiennes posaient entièrement masquées. Stoïques, muettes et vêtues de noir, elles voulaient interpeller le public en affichant leurs poignets liés par des cordons : " Les chaînes c'est un peu symbolique pour dire qu'on est empêchés de pouvoir s'exprimer. Un comédien s'exprime avec son corps, sa voix, d'où les masques. Et là aujourd'hui on ne peut plus jouer on ne peut plus rien faire ", explique Mélina, qui vient d'être diplômée du Conservatoire de Metz Métropole.

Des artistes ont ponctué la marche de scènes de spectacle vivant - Natacha Kadur

L'opération a été un succès : " Il y a un monde fou, ça fait vraiment plaisir. Les manifestations sont une des occasions que nous avons d'être ensemble, tout en respectant les règles sanitaires. On ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible de recommencer à vivre de cette manière là ", explique Céline Sante.

Le public était venu nombreux pour accompagner les artistes - Natacha Kadur

Fleurir les lieux fermés

Les participants étaient invités à fleurir les lieux qui leur tiennent le plus à cœur, en signe de soutien. Pour Alain, habitant d'Ars-sur-Moselle, ce sera son café favori. Il a aussi une pensée émue pour le cinéma L'Union, qu'il fréquente d'habitude : " Je pense que je vais garder une fleur pour là-bas, parce que ça manque. Ça m'embête que tous ces lieux soient fermés, finalement c'est ce qui fait l'essentiel dans la vie, contrairement à ce qu'on dit. "

Les marcheurs se sont arrêtés place de la République, un peu revigorés d'avoir partagé leur espoir de retrouver une vie normale.

Les pancartes ont rivalisé de références et de traits d'esprit - Natacha Kadur