La Marensine à Lit et Mixe, boutique de chaussures et accessoires, mise sur le la production locale

Catherine Martin a ouvert en avril 2018 son magasin. Dans son projet, elle voulait du sens : pas vendre simplement des chaussures. Elle souhaite mettre en avant la fabrication landaise et régionale. Et ça marche.

Pendant 20 ans, Catherine Martin a vendu des vins de Bordeaux à l’export. Après toutes ces années à voyager à l’étranger, elle a eu envie de changer de vie, de se poser. Elle décide de monter une boutique de chaussures. Catherine s’est installée dans les Landes, parce qu’elle y venait en vacances depuis 50 ans, et parce qu’elle a de la famille en Chalosse. Son entreprise ouvre en avril 2018 à Lit et Mixe. Avant de se lancer, elle a discuté avec les autres commerçants pour leur présenter son projet, et comme il n’y avait pas de concurrence, elle a pu le concrétiser.

C’est l’ADN de la boutique, avoir des fournisseurs de la région

Ses fournisseurs sont régionaux.

Pour les chaussures, Catherine propose des espadrilles de Messanges, des chaussures femmes fabriquées à Saint Vincent de Tyrosse, des baskets de Blanquefort. Elle développe de plus en plus des accessoires, qui sont souvent vus comme des cadeaux. Et les accessoires, en tant que cadeaux, selon Catherine, on en achète plus souvent que des chaussures. C’est un bon complément au final. Dans sa boutique, on trouve par exemple, des bérets d’Oloron Sainte Marie, des chaussettes de Limoges, ou encore des bijoux fabriqués à Tarnos et Hossegor.

Je ne voulais pas vendre de la chaussure pour vendre de la chaussure.

Catherine Martin s’est lancée à 57 ans dans l’aventure. Elle explique sa démarche tournée vers les fournisseurs locaux, parce qu’elle avait besoin de sens. Elle a recherché des partenaires au plus proche. Catherine mise sur le local donc, synonyme de qualité. Quand les clients ouvrent la porte de sa boutique, elle leur présente les entreprises qui fabriquent les chaussures et les accessoires.

En 2020, La Marensine a fait le même chiffre d’affaire qu’en 2019, malgré les nombreuses semaines de fermeture administrative. En décembre, l’activité a été forte. « Je pense que les gens ont vraiment eu à cœur de consommer local, j’ai très bien travaillé. »

