La marque "100% Côte-d'Or" passe à la vitesse supérieure

Ce projet est porté conjointement par les chambres d’Agriculture, des Métiers et de l’Artisanat , du Commerce et de l’Industrie, Dijon Métropole et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.

Lancé en octobre 2019, le Projet Alimentaire Territorial départemental est une démarche économique, environnementale et sociale, associant les acteurs du territoire afin de valoriser les produits de la Côte-d’Or et développer et favoriser l’accès à tous à une alimentation locale et de qualité.

La marque Savoir-faire 100% Côte-d’Or vise quant à elle à identifier, protéger et faire connaître les produits et savoir-faire locaux, les biens et les services de qualité produits en Côte-d’Or.

Quelles marques retenues ?

Les premiers bénéficiaires de la Marque Savoir-faire 100% Côte-d’Or sont :

La fromagerie Delin, qui propose le « Côte-d’Or, le fromage »

Terres de Saône, filiale du groupe Dijon Céréales, qui propose les légumes 100% Côte-d’Or

La boulangerie artisanale Pimousse à Dijon, première boulangerie 100% Côte-d’Or

La P’tite Ferme, premier traiteur 100% Côte-d’Or

Le Château de Chailly, proposant le premier menu 100% Côte-d’Or.

Un comité d’agrément commun à l’ensemble des chambres consulaires sera mis en place pour déployer la Marque Savoir-faire 100% Côte-d’Or. Le premier marché 100% Côte-d’Or sera lancé à Montbard le vendredi 16 octobre. Les restaurateurs qui proposeront un menu 100% Côte-d’Or deviendront ambassadeurs de la marque. C’est déjà le cas du Château de Chailly, qui vient d’intégrer un menu 100% Côte-d’Or à sa carte.