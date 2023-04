La marque bretonne Ocean Park se fait une place sur le marché du tee-shirt sérigraphié

L'aventure Océan Park débute il y a cinq ans à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Philippe Queguiner et Philippe Lemaitre, deux amis, graphistes, et passionnés de sports, décident de créer leur marque en produisant leurs visuels sur des tee-shirts. Ils ont déjà quelques dessins dans les cartons, issus de leurs expériences professionnelles. Ils rachètent les droits pour utiliser des personnages célèbres comme Casimir ou Popeye et utilisent du textile de qualité, "nous utilisons du coton produit en Asie et labelisé commerce équitable. Nous faisons réaliser les impressions à Nantes, chez un imprimeur de qualité. Les petites étiquettes sont cousues chez une professionnelle à Bruz" explique Philippe Queguiner

Un univers graphique très pop

Vous connaissez peut-être leur tee-shirt "Purple Rennes" ou celui d'un casimir, relooké en skate. "Notre univers graphique est très pop, très influencé par les années 80. On met aussi une pointe d'humour, pour susciter un sourire" ajoute le graphiste. Le duo démarche de très nombreux commerçants, et finit par les convaincre de vendre quelques exemplaires en boutique. Cinq ans plus tard, Ocean Park propose deux collections par an, "on a besoin de quatre mois pour la conception, puis deux mois de production pendant lesquels on va affiner les couleurs avec l'imprimeur" explique Philippe Lemaitre, le deuxième associé.

Dans ce marché très concurrentiel du tee shirt sérigraphié, Océan Park réussit à se démarquer, en proposant aux commerçants qui vendent leur production, de faire du réassort rapidement "on peut proposer des exemplaires en quelques jours seulement, ce qui permet aux commerçants d'ajuster en fonction de la demande et des ventes".

Les sweats, tee-shirts et autres casquettes de la marque Océan Park sont vendus dans plus d'une soixantaine de boutiques en France, en Bretagne, mais aussi à Limoges ou Paris. La marque fait aussi de la vente en ligne, avec des tee-shirts entre 30 et 36 euros. Comptez 70 euros pour un sweat.