La marque "C'est Creusois" achète un immeuble en plein cœur de Guéret

Une entreprise qui achète des locaux en plein centre de Guéret, ça n'arrive pas tous les jours! C'est pourtant ce que vient de faire la marque "C'est Creusois". Les quatre jeunes entrepreneurs qui ont imaginé ce label pour donner de la visibilité aux savoir-faire creusois viennent d'acquérir un immeuble de plusieurs étages, dans la rue Eugène-France. Le bâtiment est situé à deux pas de la place Bonnyaud. Un beau symbole, pour cette marque, qui connait un joli démarrage.

Le centre-ville : une évidence

"On a trouvé ce local il y a quelques mois et ça a été un coup de cœur", explique Clément Thomas, le directeur général de "C'est Creusois". Si les travaux se déroulent comme prévu, la marque devrait emménager au mois de juin 2021. "On avait vraiment la volonté de s'inscrire dans le paysage du centre-ville guérétois, car le projet est parti de Guéret et ça permet de faire vivre cet esprit de proximité avec les clients", assure-t-il.

C'était un point central pour la marque

Les quatre associés vont faire rénover le premier et le deuxième étage : environ 200 mètres carrés. A l'intérieur on trouvera des bureaux, mais aussi un espace de travail partagé et un incubateur d'entreprises, c'est à dire un lieu pour accompagner ceux qui ont envie de monter leur entreprise en Creuse.

La devanture de l'immeuble où la marque "C'est Creusois" va s'installer. © Radio France - Camille André

Les 4 associés gèrent aussi une agence de communication, qui s'appelle "Les Creusois". Elle sera également présente dans ces locaux.

Le joli démarrage de la marque "C'est Creusois"

Ce vendredi 29 janvier, près d'une centaine d'entreprises sont adhérentes à la Marque "C'est Creusois" et arborent le fameux logo jaune et bleu. La marque leur offre différents services : elle référence les entreprises partenaires sur son site internet, leur donne de la visibilité sur les réseaux sociaux, et propose un accès à la boutique en ligne.

Cette boutique en ligne a été lancée pendant le deuxième confinement à la demande des entreprises adhérentes. Aujourd'hui, une quarantaine d'entreprises y ont mis des produits en vente. Le site démarre doucement : une centaine de ventes ont été enregistrées sur les mois de novembre et décembre.

"Ce n'est pas exceptionnel mais c'est une bonne base, assure Sylvain Gengo, le président de "C'est Creusois". Le plus compliqué c'est de faire la première vente. Une fois qu'on a fait la première vente, ça veut dire qu'il y a des acheteurs potentiels derrière, et que c'est à nous d'aller les chercher", estime-t-il.