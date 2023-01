C'est la fin de l'aventure pour une entreprise qui mettait en avant l'économie locale. La marque "C'est Creusois" s'arrête après plus de deux ans d'activité. Lancée en juillet 2020, après le premier confinement, la plateforme souhaitait mettre en avant les circuits courts et les forces vives de la Creuse. Sur son site, l'entreprise affirmait compter plus de 160 adhérents et partenaires dans le département.

ⓘ Publicité

Des producteurs, des créateurs, des artisans creusois réunis sous un même label, avec une boutique en ligne. Après un bon démarrage, la marque a même emménagé dans un local à Guéret, rue Eugène France, près de la place Bonnyaud.

À lire aussi La marque "C'est Creusois" achète un immeuble en plein cœur de Guéret

Une situation financière compliquée

La situation économique de l'entreprise a néanmoins fini par vaciller. Sur la page Facebook de la marque, la présidente annonce finalement sa fermeture, pour "stopper l'hémorragie financière". Elle parle de problèmes de gestion financière et n'oublie pas de remercier tous ceux qui ont participé à l'aventure, "des gens passionnés, humains, bienveillants, motivés et motivants".

La marque "C'est Creusois" employait une salariée.