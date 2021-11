La marque "C'est qui le patron" à la rescousse des éleveurs de Châteauneuf-de-Randon

Nicolas Chabanne, le patron de CQLP, la marque "C'est qui le patron" sera notre invité à 8h20 ce lundi. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, nous révélions sur France Bleu Gard Lozère l'histoire de ces deux éleveurs laitiers de Lozère contraints de jeter leur lait faute de collecte. La marque des consommateurs a été saisie par ses adhérents pour demander s'il n'y avait pas quelque chose à faire pour sauver ces deux agriculteurs. Peut-être, éleveurs et marque peuvent travailler ensemble, c'est le cas, à un projet de reprise de la laiterie défaillante.

Émotion en Lozère, dans le Gard et en Ile-de-France

Cette histoire vous avez émus, chez-nous, dans le Gard et en Lozère, mais aussi à Paris puisque le directeur de cette marque leur a proposé une association. Thomas et Hervé élèvent chèvres et vaches à Châteauneuf-de-Randon. Leur lait va chez Laoune à Concouron, en Ardèche. La veille pour le lendemain, ils apprennent que la laiterie a été placée en liquidation judiciaire.

Coup de massue, la collecte cesse illico, des milliers de litres au fossé. Le drame et la cessation d'activité en point de mire. Thomas, installé très récemment, était au désespoir : "On ne se lève pas le matin pour jeter le fruit de son travail". Hervé surenchérit : "Comment faire, jeter son lait et que faire des bêtes pour les nourrir sans argent ?"

Les deux éleveurs Lozériens sauvés par "C'est qui le patron ?!". Copier

Par notre intermédiaire, les deux Lozériens ont été contactés par la coopérative parisienne de consommateurs (100 millions d'euros de CA). Une entreprise qui rétribue au juste prix les agriculteurs, leur permettant même de réinvestir dans leur exploitation. La belle histoire, c'est l'espoir. Nicolas Chabanne propose aux deux Lozériens de s'associer pour reprendre la laiterie Laoune.

"Il faut encore discuter, voir comment les futurs partenaires peuvent travailler ensemble, explique Nicolas Chabanne. Mais, on a encore un peu de temps devant nous pour se mettre d'accord". Il y aurait d'autres propositions de rachat dans la course. Le tribunal de commerce de Privas rendra sa décision le 23 novembre.