La marque "C'est qui le patron ?!" augmente ses prix du lait et les consommateurs sont d'accord

Qui sont les clients qui sont prêts à payer plus cher les produits qu'ils mettent dans leur caddies ? Ce sont ceux qui achètent les briques de lait bleu et blanches de la marque "C'est qui le patron ?!" (CQLP). La marque, installée en Provence, a été fondée en 2016 par Nicolas Chabanne. Il s'agissait à l'époque d’aider les éleveurs laitiers en difficulté. Désormais, ce sont plus d'une trentaine de produits équitables qui sont proposés à la vente.

Nicolas Chabanne, fondateur de "C'est qui le patron ?!", invité de France Bleu Provence ce vendredi à 8h10

Cette année, la marque de Nicolas Chabanne a tenté un pari osé : demander à ses consommateurs adhérents s'ils étaient prêts à payer un peu plus cher pour soutenir leurs producteurs locaux et compenser leurs augmentations de coûts de production (énergie, engrais, alimentation animale). Et les acheteurs ont dit oui ! le litre de lait va donc augmenter de quatre centimes pour que les producteurs puissent vivre de leur travail.

Nicolas Chabanne, le fondateur résume cet effort : "On boit 50 litres de lait par an, si on rajoute deux euros chacun, on redonne le sourire à ces familles qui bossent sept jours sur sept et qui ont besoin de soutien". Cla brique de lait CQLP passe donc de 0,99 € à 1,03 €.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd'hui CQLP revendique 16 millions de consommateurs et 312 millions de produits vendus depuis 2016.