La marque Camaïeu bientôt reprise ?

Pourra-t-on de nouveau acheter des vêtements de la marque Camaïeu ? C'est ce que souhaite un duo d'entrepreneurs français. Ces derniers viennent d'annoncer qu'ils souhaitent racheter la marque "Camaïeu" qui sera vendue aux enchères le 7 décembre. L'entreprise nordiste avait été créée en 1984 à Roubaix, et placée en liquidation judiciaire le 28 septembre dernier.

ⓘ Publicité

Karine Renouil-Tiberghien et Arnaud De Belabre sont à la tête de trois usines en France qui fabriquent des vêtements notamment Manufacture de Layette et Tricot à Pau, notamment pour la grande distribution.. Ils font le pari qu'il est possible de faire la même chose avec Camaïeu: ils veulent en faire une enseigne qui fabrique 100% de ses produits en France.

D'abord un site internet, puis des boutiques

Ils souhaitent d'abord produire des vêtements qui seraient vendus dans un premier temps sur un site Internet avant une montée en puissance. Ils évoquent un projet à l'horizon de 10 ou 15 ans pour arriver à terme à l'ouverture de boutiques physiques. Aujourd'hui, leurs trois usines produisent un million de pièces par an. Ils espèrent à terme arriver à 70 millions de pièces produites chaque année, comme le faisait Camaïeu. Et ils comptent pour cela construire de nouvelles usines, toujours en France.