La marque Camaïeu va renaitre en septembre 2024, selon l'influenceuse Léna Situations

La marque Camaïeu va de nouveau exister...dans un an ! C'est en tous cas ce qu'assure l'influenceuse Léna Situations dans une vidéo postée ce lundi sur sa chaîne YouTube.

Pour rappel, l'enseigne de prêt-à-porter nordiste, anciennement basée à Roubaix, a été liquidée judiciairement en septembre 2022. En décembre dernier, la marque Camaïeu a ensuite été rachetée par Célio, pour 1,8 millions d'euros, ce qui signifie que l'enseigne de vêtements masculin peut reprendre le nom de Camaïeu, ses logos, et son nom de domaine sur internet.

Et à en croire Léna Situations - qui est suivie par plus de 2,5 millions de personnes sur YouTube et 4 millions de fans sur Instagram - Célio compte bel et bien le faire en septembre 2024. C'est ce qu'elle dit dans cette vidéo, à partir de la minute 2'.

J'ÉTAIS AU GP EXPLORER :)

En cliquant sur ce fameux lien, on arrive sur le site de Camaïeu et on trouve un formulaire à remplir pour les candidats qui seraient intéressé pour devenir le ou la "bosse de la com".

L'enseigne stipule qu'il n'y a "pas besoin d'avoir un CV carré", qu'ils recherchent "juste une top personnalité", "une perle rare avec une palette de créativité pour écrire leur nouvelle histoire haute en couleur". A bon entendeur...