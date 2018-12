La marque de thé, Compagnie Coloniale, implantée dans la Vienne s'offre pour ses 170 ans un show room

La plus ancienne marque de thé française, Compagne Coloniale est implantée à Dissay entre Châtellerault et Poitiers. Pour son anniversaire, elle ouvre d'ici février 2019, un espace dédié pour mieux découvrir le savoir-faire de cette entreprise du Poitou.

Les thés Compagnie Coloniale assemblés et conditionnés dans le Poitou ont conservé les rayures et l'ancre marine des créateurs

Poitiers, France

En ouvrant, un show room, les dirigeants de Compagnie Coloniale veulent partager leur savoir-faire et expliquer au grand public comment est travaillé le thé , comment il est conditionné et ils veulent aussi faire découvrir l'Histoire de la plus ancienne marque de thé en France. Le thé est proposé dans des boîtes ou encore dans des sachets mousseline.

C'est Compagnie Coloniale qui a mis au point les sachets mousseline - Maria Spera

La première usine était à Paris avant de déménager dans le Poitou

La marque a été créée en 1848 par la famille Méric et la première usine était située à Paris rue Lesueur, entre le bois de Boulogne et l'Arc de Triomphe. 300 femmes et 150 hommes y ont travaillé. Le groupe Unilever a acheté la marque dans les années 1970 et en 1985, il a déménagé l'usine dans le Poitou à Dissay, entre Poitiers et Châtellerault dans la Vienne. En 2010, Vincent Balaÿ a racheté l'entreprise qu'il dirige avec son épouse et le couple tient à conserver les valeurs de la marque de thé à savoir une conservation et un conditionnement du thé dans les fameuses boîtes métalliques ornées de bayadères et revêtues du logo en ancre marine.

200 tonnes de thé vendus en France et à l'étranger

Compagnie Coloniale vend 200 tonnes de thé par an en France et à l'étranger et propose 180 thés différents. L'entreprise emploie dans le Poitou 16 salariés et 11 VRP sont aussi sur les routes pour commercialiser la marchandise essentiellement en France mais aussi en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada au Luxembourg et dernièrement en Corée. Une importante délégation coréenne est d'ailleurs attendue à Dissay dans quelques semaines dans le tout nouveau show room en cours de finition. Son ouverture est prévue pour au plus tard février 2019.

Comme chez les parfumeurs, il y a un nez dans la fabrique de thé

Sylvie est le nez de Compagnie Coloniale © Radio France - Anne Tréguer

Compagnie Coloniale figure parmi les marques de thé de luxe français et comme les grands parfums l'entreprise poitevine a son Nez et c'est Sylvie qui assemble et crée les mélanges. Avant que Compagnie Coloniale ne soit vendue, Sylvie a travaillé pendant 25 ans pour une autre entreprise du groupe Unilever, les soupes Royco. Aujourd'hui, son univers olfactif a complètement changé et elle avoue que c'est beaucoup plus agréable de composer des thés que des soupes au poisson ou autres poudres déshydratées. Depuis 10 ans, c'est donc elle qui concocte dans son laboratoire ce que vous pouvez humer et déguster dans les boîtes de thé. L'entreprise du Poitou a aussi recruté un pâtissier pour affiner ses mélanges et le grand public pourra découvrir ces savoir-faire et l'histoire de la plus ancienne marque de thé française dans un espace spécifique début 2019.

180 thés différents sont proposés par la plus ancienne marque de thé en France © Radio France - Anne Tréguer