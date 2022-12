La marque de cosmétique montpelliéraine Masaison vend une crème hydratante écologique

La marque de cosmétique montpelliéraine Masaison a été lancée en mai 2022. Son premier produit est une crème hydratante écologique. Elle est produite à partir de produits biologiques et français. Sa composition évolue en fonction des récoltes liées aux saisons. En été, elle sera fabriquée avec de la figue, du chia, du sureau, du raisin. Alors que dans celle d'hiver, il y a de la noisette, de la bourrache et du chanvre.

Entretien avec la directrice de la marque Masaison, Mélisande Lizé.

Est-ce que l'écologie, ça doit passer par la cosmétique ?

Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, en cosmétique, on ne fait pas assez d'efforts pour protéger l'environnement. Il y a souvent beaucoup de microbilles, d'emballages. C'est un secteur qui va venir beaucoup polluer notre planète, nos cours d'eau, notre écosystème et même notre santé.

En quoi vos crèmes hydratantes sont plus écologiques que celles qui sont proposées par les grandes marques de la cosmétique ?

Notre premier concept, c'est que la crème change en fonction des saisons, comme les récoltes de matières premières. Nous avons donc décidé de lier les deux. Dans notre crème hydratante, on a créé deux gammes différentes.

Dans celle d'été, on va avoir desnutriments qui vont nous protéger de la chaleur et du soleil. Alors que dans celle d'hiver, il y aura plutôt des nutriments qui vont nous protéger de la sécheresse et du froid.

On limite au maximum les transformations, il n'y pas d'odeurs ajoutées, pas d'intrants en plus pour protéger notre peau. C'est hyper important de savoir ce qu'on met dessus.

Nos ingrédients vont être bio, naturels, français. Donc on va visiter nos agriculteurs pour être sûrs de ce qu'ils mettent à l'intérieur. Et vraiment on contrôle la chaîne de A à Z pour justement avoir cette transparence et confiance en la marque. Et nos produits sont végans.

Vous avez pensé ce produit écologique, pas seulement dans le contenu, mais aussi dans le contenant. Qu'est ce qu'on fait du pot une fois qu'on a fini la crème ?

Nos pots sont en verre recyclé et recyclable. Mais on veut instaurer un système de consigne pour que les gens puissent ramener leur pot et qu'on puisse les réutiliser. Éviter le recyclage du verre qui demande énormément d'énergie. On veut instaurer ce système de récupérer, réutiliser, être au plus près du zéro déchet possible.

Dans le département de l'Hérault, où peut-on acheter vos produits et à quel prix ?

À Pérols, on a une petite épicerie qui s'appelle Les nouvelles grisettes et elles sont à 19,99 €.

Mélisande Lizé, vous avez 24 ans. Comment avez-vous fait pour devenir directrice d'une marque de cosmétiques qui se veut écologique à cet âge ?

J'ai été bien entourée. J'ai fait un master management de la transition écologique. Mes professeurs m'ont beaucoup aidée, m'ont poussée à créer cette marque. Et au final, réaliser mon rêve. C'est à dire créer un produit qui peut respecter notre peau, mais aussi l'environnement. Tout ça accessible à petits prix.

Plus d'informations sur le site internet de Masaison.

