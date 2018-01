La marque de luxe Hermès va créer une quarantaine d'emplois en 2018 en Dordogne, Charente et Haute Vienne

Par Antoine Balandra, France Bleu La Rochelle, France Bleu Limousin et France Bleu Périgord

La marque de luxe Hermès va embaucher une quarantaine de personnes en 2018 en Dordogne, Charente et Haute Vienne sur ses sites de Nontron, Montbron, et Saint-Junien. Et la particularité, c'est qu'elle recrutera des artisans sans prérequis, sans obligation de diplômes