La marque de maroquinerie Léon Flam installe son atelier de production en Berry

De la maroquinerie Made in Berry ! L'entreprise Léon Flam fabrique des sacs pour homme inspirés de ceux portés par les pilotes de l'aéropostale. Pour installer son atelier de production, elle a choisi Châtillon-sur-Indre. Elle investira bientôt un plus grand espace et compte bien recruter.

De la maroquinerie haut de gamme pour homme fabriquée... à Châtillon-sur-Indre. Depuis un an, la marque Léon Flam a installé son atelier dans un coin de l'entreprise textile Hervier. Il y a quelques machines pour la découpe ou le piquage et surtout une grande table, car les sacs sont principalement fabriqués à la main, avec du cuir au tannage végétal qui se patine avec le temps.

Léon Flam a investi une partie de l'entreprise textile Hervier. © Radio France - Adèle Bossard

Léon Flam est une marque de maroquinerie qui existe depuis 1924. Pendant les années folles, elle produit des sacs en cuir robustes pour équiper les jeunes pilotes de l'aéropostale. Mais la production s'arrête en 1940, pendant la seconde guerre mondiale. C'est l'arrière petit-fils de Léon Flam, associé avec Louis Epaulard, qui relance la marque en 2012. Jusqu'ici, les deux associés faisaient fabriquer leurs sacs en France et en Europe, mais ils ont décidé de tout faire eux-mêmes, avec leur propre atelier de fabrication.

Les différents modèles de la marque Léon Flam, désormais fabriqués à Châtillon-sur-Indre. - © Léon Flam

Pour installer cet atelier de production, ils n'ont évidemment pas choisi Châtillon-sur-Indre par hasard. Ils ont été intéressés par la proximité de grandes marques et le savoir-faire en maroquinerie, mais aussi par la présence de formations en maroquinerie, au lycée professionnel d'Issoudun tout proche. Louis Epaulard, co-président de Léon Flam, a aussi des attaches familiales dans le Berry : "Et j'ai rencontré monsieur Hervier, qui est aujourd'hui notre bailleur, au Japon ! Rencontrer quelqu'un de Châtillon-sur-Indre à Tokyo alors que vous avez de la famille à Palluau-sur-Indre, c'était très amusant !"

Un nouvel espace et un grand plan de recrutement

L'idée désormais, en étant installé à Châtillon-sur-Indre,c'est de recruter directement des jeunes sortis d'école, de trouver des maroquiniers déjà expérimentés, mais aussi de former des gens en interne. L'une des employées est déjà en reconversion dans l'entreprise : cuisinière de formation, elle se forme à la maroquinerie en interne depuis maintenant 7 mois. Aujourd'hui, Léon Flam compte 4 salariés, mais les deux gérants espèrent bien atteindre les 20 salariés dans les prochaines années. Pour cela, et avec l'aide des collectivités locales, ils vont investir en octobre un espace de 250 m2, à Châtillon-sur-Indre toujours, dans la zone industrielle des Sables de Beauregard.

Les sacs Léon Flam sont vendus en boutique, à Paris, ou sur leur site internet. Il faut compter entre 200 et 600 euros pour ces sacs homme.