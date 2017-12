Le projet a été officialisé ce mercredi : Asics, l'équipementier sportif de renommée mondiale, va implanter une plateforme logistique ultra moderne près de l'aéroport de Montpellier. L'ouverture est prévue fin 2019. Elle occupera une surface de 38.000 m² et emploiera une centaine de personnes.

Mauguio, France

C'est une très bonne nouvelle pour l'économie locale. La marque de sport japonaise Asics va installer une méga plateforme logistique à Mauguio sur la zone de fret de l'aéroport de Montpellier Fréjorgues.

L'annonce a été officialisée ce mercredi midi en présence de nombreux élus du département. L'ouverture est prévue à la fin de l'année 2019.

La présence d'Asics dans la région n'est pas nouvelle. C'est en effet en 1995 que la filiale Asics France s'y installe, déjà près de l'aéroport. L'an dernier, la marque déménage son siège social à Lattes et son entrepôt à Gallargues-le-Montueux dans le Gard ou elle possédait déjà un site.

Un retour aux sources

Pour se réimplanter près de l'aéroport de Montpellier, Asics va bénéficier de la prime d'aménagement du territoire (la PAT) : 500.000 euros versés par l'État, 500.000 euros de la Région et 150.000 euros de l'agglomération du Pays de l'Or. En contrepartie, Asics promet de créer une cinquantaine d'emplois en CDI.

"On pourra préparer les commandes de nos clients en une heure." David Lagarde, Asics

La plateforme logistique distribuera les produits Asics vers le sud de l'Europe : France, Espagne, Portugal, Italie. Elle occupera une surface de 38.000 mètres carrés et emploiera une centaine de personnes. Le bâtiment sera ultra moderne et permettra de préparer une livraison en une heure : la capacité de production va être multipliée par trois pour atteindre 15 millions d'unités livrées par an à l'horizon 2020.

La plateforme sera aussi durable et disposera de systèmes de récupération d'eau de pluie et de gestion des déchets ou encore de panneaux solaires.

David Lagarde Distribution Manager Europe du Sud-Asics Europe

"L'arrivée d'Asics est une bonne nouvelle car cela devrait attirer d'autres entreprises sur la zone de fret. Pour l'aéroport c'est synonyme de recettes supplémentaires nécessaires à notre développement." Emmanuel Brehmer, directeur de l'aéroport Montpellier-Méditerranée.

Emmanuel Brehmer directeur de l'aéroport Montpellier Méditerranée

La création de cette plateforme va s'accompagner de la réalisation de nouveaux équipements urbains pour permettre le trafic des camions de livraison. Une route, reliant l'aéroport à la D189, va être financée par les collectivités pour 2,8 millions d'euros.

Les représentants d'Asics, Nexity, de l'aéroport, de l'état et des collectivités © Radio France - Sébastien Garnier

Asics, un poids lourd du sport

L'entreprise créée en 1949 à Kobé au Japon emploie 8.000 salariés et a réalisé l'an dernier 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaire grâce notamment à la vente de 30 millions de paires de chaussures. C'est le leader mondial du running et le quatrième équipementier sportif mondial.

Asics est également l'équipementier du MHB et le sponsor particulier du handballeur Ludovic Fabregas, ainsi que du tennisman Gaël Monfils.

L'arrivée d'Asics est une bonne nouvelle pour l'économie locale