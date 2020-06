La marque de vélo iséroise Time vendue à une start-up haut-savoyarde

La marque de vélo haut de gamme Time ne sera bientôt plus iséroise. Le groupe Rossignol a vendu l'une de ses marques emblématiques à la start-up haut-savoyarde WhaTTfornow, basée à Rumilly, à l'ouest d'Annecy. L'annonce officielle a été faite ce vendredi 5 juin.

François Guers, ingénieur originaire de Grenoble, a lancé en 2016 la start-up Whattfornow, spécialisée dans les vélo électriques sportifs et technologiques. Avec le rachat de Time, il ambitionne de créer un groupe de marques locales autour du vélo, tous fabriqués dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

François Guers : "on veut créer un groupe de marques locales de vélos" Copier

"Avec la marque WhaTT, le seul composant qui n'est pas fabriqué dans la région est fabriqué à Taïwan. Les pièce mécaniques sont usinées à Rumilly, les pièces plastiques sont injectées à Oyonnax et _l'électronique est fabriqué à Grenoble_. Tout ce qu'on peut faire proche, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin", développe le fondateur de WhaTTfornow.

Racheter Time, c'est également une belle occasion de faire connaître et développer la start-up, née il y a trois ans et demi. François Guers est confiant : "On a démarré notre activité sur les vélos électriques mais en tant que start-up, ça prend du temps de se faire connaître et Time est une marque avec laquelle on va pouvoir gagner de l'argent qui permettra de lancer financièrement la marque WhaTT".

François Guers : "Racheter Time c'est faire connaître et développer notre start-up" Copier

Aucun salarié mis au chômage

L'intégralité des salariés, une dizaine, qui travaillaient sur la conception des vélos de la marque Time sur le site du groupe Rossignol à Saint-Jean-de-Moirans seront repris dans la start-up WhaTTfornow. "En attendant de déménager dans la région d'Annecy s'ils le souhaitent, ils feront du télétravail deux jours par semaine", précise François Guers, le patron de la start-up.