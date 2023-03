La marque dijonnaise "2nde Chance" lance la commercialisation de baskets recyclables et consignées

Fabriquer des vêtements et des chaussures de sports tout en respectant l'environnement, c'est l'ambition de "2nde chance", la marque dijonnaise de prêt à porter et de baskets 100 % recyclables et consignées. Les ventes viennent de démarrer. Entretien avec Maxence Colin, co-fondateur de "2nde Chance".

Maxence Colin co fondateur de "2nde chance" © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : On avait présenté votre projet l'année dernière et ça y est, vous lancez la commercialisation de vos sneakers ?

Maxence Colin : C'est exactement ça. Depuis maintenant douze jours, on a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule , sous la forme de précommandes justement pour lancer cette basket là.

Ces baskets sont 100 % recyclables et elles sont même consignées. Comment ça se passe ?

C'est un système de consigne sur le même principe que les bouteilles en verre. Une fois que vous ne voulez plus du produit parce qu'il est trop usé, vous nous le renvoyez, et on vous rétribue, on vous rachète votre produit 20 €. Ce qui nous permet justement de pouvoir le récupérer et de suivre le cycle qu'on a imaginé. Soit une réparation si c'est possible et dans le pire des cas, utiliser notre process de recyclage qui va justement nous permettre de récupérer de la matière recyclée et cette matière recyclée, après de nouveaux tests, l'objectif c'est de pouvoir la réutiliser dans les prochaines collections.

Et toutes ces opérations de recyclage, de tri, et cetera se passent où ?

L'objectif de 2nde Chance, c'était de créer le produit le plus français possible, donc toutes nos baskets sont fabriquées à Romans sur Isère dans la Drome, dans le berceau de la chaussure, et on utilise jusqu'à 70 % de matériaux aussi qui sont fabriqués en France.

Ce n'est pas trop contraignant de faire ce système de consigne, de récupérer, de trier ?

C'est vrai que c'est assez contraignant, mais c'est un nouveau modèle qui pour nous est plus vertueux. La consigne, en fait, nous permet déjà de réduire l'empreinte environnementale de 8 % par rapport à un système classique. Alors, bien sûr, la question aujourd'hui, c'est de savoir si le consommateur est prêt à payer toujours un petit peu plus pour participer à cet effort environnemental ?

Combien coûtent ces baskets ?

La première tranche à prix coûtant vient de se terminer. Les 100 premières paires ont été vendues. Là, on est dans la deuxième tranche. C'est 140 € plus 20 € de consigne.

Cela veut dire que ça fonctionne plutôt bien ?

On est plutôt satisfait. Après, bien sûr, on aimerait pouvoir aller encore plus loin parce que plus on pourra vendre de baskets, plus on pourra développer la technologie de recyclage, et dans le made in France et c'est notre vision.

Vous n'imaginez pas vous lancer dans cette activité sans être éco responsable comme on dit aujourd'hui ?

Non, pas du tout. La mode, on le sait, c'est un secteur qui a un impact social et environnemental aujourd'hui qui est important. Nous, par le made in France, on voulait justement pouvoir avoir un meilleur impact social sur la partie humaine et sur la partie environnementale, pour nous, c'est tout à fait normal car c'est un secteur qui pollue beaucoup en général.

Vous vendez aussi des vêtements à 2nde Chance, on les trouve où ?

Ils seront disponibles à partir du mois de mai sur notre site web . Là, on vient faire de l'up cycling de Jeans. On collecte des jeans de seconde main dans la région avec lesquels on crée des pièces qui sont uniques grâce au fait que chaque jeans est différent.

