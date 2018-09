Romans-sur-Isère, France

Six mois après le dépôt de bilan de Valrupt Industries, le tribunal de commerce de Paris a retenu ce vendredi l'offre de reprise par deux sociétés, Cote d'Amour et Modetic, cette dernière étant la marque de jeans 1083 basée dans la Drôme. Modetic travaille depuis ses débuts avec la filature, l'une des dernières en France. "Il fallait garder ce savoir-faire pour continuer de proposer à nos clients des jeans entièrement fabriqués en France, explique Thomas Huriez, le patron de 1083. C'est merveilleux de voir l'engagement de tous ces gens, les avocats, les clients, les employés." La reprise par ces deux sociétés permet de conserver 35 emplois dans la partie linge de maison, entre 30 et 34 dans la partie filature.

L'une des dernières filatures de coton en France

C'est aussi la fin d'un long combat de six mois pour le directeur tissage et filature de Valrupt Industries, Denis Heinrich. "On n'a pas arrêté ! Déposer des dossiers, chercher des investisseurs... On a eu très peur." Mais l'entreprise a pu compter sur les liens forts qu'elle entretenait avec la marque 1083 depuis cinq ans. "J'ai beaucoup aidé et conseillé Thomas Huriez, se souvient Denis Heinrich. Je pense qu'on a fait un sacré bout de chemin ensemble et il me renvoie l'ascenseur mais d'une manière bien plus importante."

Un peu plus de 30 emplois sont tout de même supprimés chez Valrupt Industries.