La marque Eider quitte la Haute Savoie pour la Corée

C'est une page qui se tourne pour la marque Eider. Née sur les terres haut- savoyardes de Frangy en 1962. Elle va être rachetée par le groupe Coréen K2. Un plan de sauvegarde de l'emploi sera mis en place. Il concerne plus de 30 personnes.

Annecy - France

Millet Mountain Group doit se séparer de cette marque, particulièrement connue et reconnue pour sa technicité dans les Alpes. La marque Eider est restée ultra spécialisée dans le ski et cette particularité ainsi que les hivers moins froids et moins enneigés ont conduit à d'importantes difficultés financières. Le groupe Coréen K2 a fait une proposition de rachat que la marque devrait accepter.

31 suppressions de postes sont prévues dans le cadre d'un plan social. Il sera présenté le 15 janvier prochain à la direction départementale du travail. Dans le parc des Glaisins à Annecy, les discussions entre direction et membres du CSE, le Comité social et économique semblent déjà bien avancées.

Le plan de sauvegarde de l'emploi concernera tous les métiers : du commercial, au chef produit. "Nous accompagnerons tous ceux qui partiront" assure le PDG Frédéric Ducruet, pour qui l'histoire familiale de la marque est importante, tout comme sa pérennisation, même si cela doit se faire en Asie.