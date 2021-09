La marque "Made in Marne", lancée officiellement à la foire de Châlons-en-Champagne

Après le "Made in France", voici donc le "Made in Marne". Une marque présentée ce 2 septembre par le Président du conseil départemental de la Marne, Christian Bruyen : "Premier objectif, valoriser les entreprises marnaises. Deuxième chose, apporter un repère pour le consommateur. Et puis troisième objectif, que les Marnais soient davantage fiers de leur territoire !".

Pour apposer cette marque sur ses produits, il faut d'abord respecter une charte précise, qui dépend de ce que l'on produit :

Une fraise ou une asperge devra par exemple être impérativement cultivée dans la Marne.

Pour les produits transformés comme un jus de pomme, 51% du poids du produit net doivent être composés de produits bruts d'origine marnaise.

Certains produits comme le chocolat, ne peuvent pas répondre à ces critères. Dans ce cas la création et le développement doivent être faits dans la Marne.

Et puis il y a les produits autres qu'alimentaires, qui peuvent aussi prétendre à cette marque, à condition qu'ils fassent appel à un savoir-faire issu du territoire ou qu'ils valorisent une spécificité locale.

Les premiers artisans, agriculteurs, éleveurs... labellisés "Made in Marne" © Radio France - Aurélie Jacquand

La marque est accordée pour une durée de 3 ans au produit, et non à l’entreprise qui le fabrique. Depuis le lancement de la marque cet été, 18 produits ont été labellisés. C'est le cas par exemple des savons et des cosmétiques de Sandrine, patronne de la marque "Astucier". Elle fabrique à partir du colza qu'elle cultive à Somme-Tourbe : "Moi j'adore la Marne ! Et je trouve que notre département est très peu positif dans la communication ou alors limité au champagne. Or c'est un acte militant d'acheter près de chez soi, donc c'est bien que cette marque existe", dit-elle.

Virgile n’a pas hésité non plus, lui fabrique du feutre en laine de mouton à Aubérive : "Ca va permettre de se faire connaître et donc de toucher un public plus large". Encore faut-il que le consommateur soit au courant que "Made in Marne" existe, comme le souligne Thierry Guillon, distillateur à Louvois : "Il faut être honnête, au départ ça ne va pas nous apporter grand chose, il faut qu'on le fasse savoir et que le consommateur comprenne que l'on est tous Marnais".

Le logo de la marque "Made in Marne" © Radio France - Aurélie Jacquand