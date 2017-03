La marque Outiror rachetée par une agence de marketing

La marque Outiror va survivre. La marque de l'entreprise qui était basée à Saint-Cyr-sur-Loire vient d'être rachetée par une agence de marketing. Elle est intéressée par le fichier client et le site internet.

Trois mois après la liquidation de l'entreprise Outiror basée à Saint-Cyr-sur-Loire, la marque va continuer d'exister. Outiror vient d'être racheté par l'entreprise parisienne de marketing StarData. Le Pdg s'appelle Emmanuel Lecoq. C'est l'ancien PDG de Reader's Digest France. Le prix d'acquisition n'est pas précisé.

StarData va profiter d'un vaste fichier client : "Sept millions d'adresse de clients dans les zones rurales et péri-urbaines" écrit l'agence, dont "plus d'un million d'acheteurs actifs lors des douze derniers mois". "Notre ambition est d'enrichir la gamme de produits et de services traditionnellement proposés aux clients d'Outiror via tous les canaux : mailing, télévente, porte à porte ou Internet" peut-on lire sur le communiqué publié par l'agence.

StarData va remettre à flot le site internet qui est à l'arrêt depuis la liquidation d'Outiror.