Décollage réussi pour la "Marsienne". Un peu plus d'un an après son ouverture, la brasserie d'Auzances s'apprête à doubler sa production et lance une bière de Noël qui se vend comme des petits pains.

Elle sera peut être sur votre table pour les fêtes. La brasserie d'Auzances "la Marsienne" lance une bière creusoise aux saveurs d'orange et d'épices. Un tirage limité à 500 litres qui se vend très bien, la moitié de la production est déjà écoulée.

Ce succès illustre l'aventure de Ghislain Teinturier. A 27 ans, ce jeune homme a plaqué son métier de conducteur de travaux en bâtiment pour devenir brasseur. Le pari est réussi : un peu plus d'un an après l'ouverture de son magasin-brasserie, il investit près de 50 mille euros pour doubler sa production.

Je produisais mille litres de bière par mois, je vais passer à deux mille. La demande est forte surtout en été " -Ghislain Teinturier, jeune brasseur creusois

Le jeune homme est en train d'installer deux nouvelles cuves en inox dans sa brasserie, qui fait aussi magasin à deux pas de la mairie d'Auzances. Elles seront en activité début 2018. En attendant, au pied du sapin, on trouve des cartons de Marsienne avec une étiquette rouge: c'est la bière de Noël qui connait déjà un joli succès

J'en ai produit 500 litres, la moitié est déjà vendue "

Au fait pourquoi la Marsienne et ses jolies soucoupes volantes ? C'est un clin d'oeil a la commune voisine de Les Mars: c'est là où a été imaginée cette bière et où Ghislain Teinturier fait pousser son orge. Pour poursuivre son aventure, il renonce a cette activité agricole, car il n'a plus le temps d’être a la fois cultivateur et brasseur. Pour doubler sa production, il achètera du houblon dans le nord de la France et de l'orge du Berry.

Pour l'instant, j'arrive tout juste à en vivre, c'est pour cela que je dois doubler la production "-Ghislain Teinturier

La Marsienne se décline aussi en version dorée (blonde) , noire, ambrée ou amérindienne (épicée). Il existe d'autre brasseries artisanales en Creuse comme la Féliz, la Mille, la 23: toutes situées dans le sud du département.

