La maternité de Bayeux mise à l'honneur dans le prochain film avec Romane Bohringer

À l'hôpital de Bayeux, les soignants sont venus observer le tournage ce mardi 14 décembre. Avec en vedette, l'actrice Romane Bohringer. Pour la maternité de la ville, l'événement est important. En France, 2/3 des maternités ont fermé en quarante ans. Parmi les plus concernées, celles de niveau 1, dont Bayeux. La réalisatrice normande Julie Lerat-Gersant a donc décidé de les mettre en lumière :

"J'ai moi-même travaillé dans des centres maternels et je suis très sensible à la fermeture des petites maternités. Les sages-femmes font cinq ans d'études, mais restent sous-payées" avant de poursuivre, "C'est un film qui défend les institutions publiques, j'ai à cœur de montrer que les travailleurs sociaux font un travail formidable dans des conditions salariales déplorables."

Un long-métrage engagé, qui retrace l'histoire de Camille, 16 ans, enceinte et placée dans un centre maternel qui se lie d'amitié pour Nadine (interprétée par Romane Bohringer), éducatrice. Le scénario a bouleversé l'actrice :

"À la lecture du script, j'ai été très très émue, en larmes, bouleversée, j'ai eu envie de suivre Julie dès les premières lignes de son écriture et d'épouser son projet", raconte Romane Bohringer.

Les maternités de niveau 1 menacées

_" Il y a plusieurs maternités dans la Manche et le Calvados qui ont fermé. On voudrait absolument éviter ça, les maternités de niveau 1 ont été construites pour être au plus proche des patientes", e_xplique le docteur Lenka Gala Dizay, chef de la maternité de Bayeux. Une triste réalité, lorsqu'on sait que le nombre de femmes qui vivent à plus de 45 minutes d'une maternité a doublé en 20 ans.

Si la situation obstétrique à Bayeux reste plutôt bonne, le maire, Patrick Gomont regrette les fermetures des maternités des communes voisines :

"C'est toujours dramatique, les fermetures sont basées sur un nombre de naissance. À Bayeux, on flirte avec le seuil, je dirai que les choses vont assez bien. Une maternité, c'est aussi un facteur d'attractivité sur un territoire. Je suis solidaire de mes collègues élus qui ont vu les leur fermer."

Pour les infirmières de la maternité, la venue de l'équipe de tournage est donc une occasion de faire parler du sort de ces établissements hospitaliers. La réalisatrice Julie Lerat-Gersant espère quant à elle que cela interpellera les spectateurs du film.