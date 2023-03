La meilleure baguette tradition de la Vienne est à Poitiers !

Après 5 mois d'ouverture d'une nouvelle boulangerie c'est déjà la consécration : Julien Mignet est le lauréat de la meilleure baguette tradition 2023. Le pain de son fournil, situé à côté du CHU de Poitiers dans la zone du Pâtis, est très apprécié des clients.

ⓘ Publicité

La devanture de la boulangerie, située dans la zone du Pâtis, près du CHU de Poitiers © Radio France - Salomé Martin

"Votre artisan boulanger vient d'être élu meilleure baguette de tradition 2023" : ce n'est pas une surprise pour les habitués qui venaient déjà avant la reprise de la boutique par Julien Mignet : "Elle est super ! Depuis que ce boulanger est arrivé j'ai dis à ma femme 'goûte le pain il est meilleur*' et j'me suis pas trompé !*". Pour le boulanger, habitué des titres, ce prix est une consécration du travail fourni, mais aussi un petit coup de pouce : "Il y a automatiquement des retombées. Des curieux qui viennent voir, d'autres qui ne venaient plus. Quand ils ont vu que ça avait changé, ils sont revenus par curiosité et puis ils sont restés en fin de compte. On montre qu'on essaie de faire au mieux tous les jours."

Un secret de fabrication : la patience

Les fameuses meilleures baguettes de tradition 2023 de la Vienne © Radio France - Salomé Martin

Pour fabriquer ses baguettes, Julien Mignet utilise des ingrédients locaux. La farine, par exemple, vient de la Minoterie Moreau. Mais surtout, il faut être patient ! "On est sur du travail lent, du pétrissage à la fermentation." La pâte à pain est fabriquée le matin à 3H, et les pâtons sont formés 24H après : "ça veut dire que celles (les baguettes, ndlr) qui vont être cuites le matin ont été pétries déjà la veille à 3H du matin".

Et c'est une formule qui marche : depuis la reprise de la boutique en novembre dernier, le boulanger a vu ses ventes de baguettes tradition multipliées par quatre. Et si vous voulez vous en procurer une pour goûter, il vous faudra débourser un euro !