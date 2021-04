La meilleure boulangerie de France sur M6 à Saint-Bris-le Vineux et Tanlay ce vendredi

La Boulangerie Paris à Saint-Bris-Le-Vineux et la boulangerie L'Univers Gourmand à Tanlay seront soumises aux traditionnelles épreuves de l'émission télévisée d'M6 pour les départager: la boutique, le fournil, le pain et le défi du jury. La meilleure boulangerie de France c'est ce vendredi à 18h40

A Saint Bris le Vineux, par exemple , il y aura du monde devant sa télévision ce vendredi soir. Et notamment Gisèle, qui fait partie des clientes les plus fidèles. " Ils se donnent à fond pour leur boulangerie, le pain est bon. L'accueil est super. Ils sont adorables , vraiment. "

"Moi je suis fanatique de leur pain au maïs": Laurence

Sur le trottoir tout ceux qui font la queue devant la boulangerie sont autant de supporters pour ce soir. "Tout est bon chez eux. On est jamais déçu. C'est vraiment extra" explique Florian avec un grand sourire. "Moi je suis une fanatique de leur pain au maïs" dit Laurence qui espère que sa boulangerie remportera l'émission. "Bien sur que je regarderais" ajoute Lydia. "Notre boulanger préféré !"

La boulangerie de Saint Bris le Vineux. C'est Brigitte qui accueille la clientèle © Radio France - Damien Robine

Le boulanger c'est David Paris. 40 ans, plutôt réservé , il avait hésité avant de participer à l'émission. Finalement la décision a été prise en famille. "Avec ma femme, on s'est dit pour les enfants c'est génial. Pour notre village, c'est cool. Et on a vraiment bien rigolé lors du tournage. Je n'imaginais pas que c'était comme ça."

"Ça met en avant nos métiers. Tout ce qui est fait maison" : David Paris le boulanger de Saint Bris le Vineux

Et puis l'autre grosse satisfaction, c'est que c'est aussi un sacré coup de projecteur sur sa boulangerie. "Ça met un peu en avant nos métiers. Tout ce qui est fait maison. Et puis montrer notre équipe, montrer comme on est soudé chez nous. Que ce soit mes jeunes, mon chef boulanger, on est vraiment une famille."

Rendez vous ce soir pour savoir quelle boulangerie s'est imposée dans l'émission d'M6 . Celle de Saint Bris le Vineux ou celle de Tanlay.