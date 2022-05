La meilleure boulangerie de France : le chef Norbert Tarayre fait son marché chez les Cornichons à Laval

Il n'est pas passé inaperçu dans les ruelles de Laval. L'un des animateurs de l'émission "La meilleure boulangerie de France", diffusée sur M6, Norbert Tarayre, était ce mardi dans la boutique les Cornichons pour sélectionner un produit local. Il a donc choisi la carotte, fournie par un maraicher de la Bazouges-des-Alleux, dans le Nord-Mayenne, "ça va apporter de la visibilité, je trouve ça génial qu'on mette en avant une petite épicerie de 25 mètres carrés comme la mienne, c'est gratifiant", sourit Claire Jottreau la gérante des Cornichons.

La carotte choisie sur l'étal de Claire aux Cornichons. © Radio France - Alexandre Frémont

La boutique les Cornichons rue des Orfèvres à Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

À la rencontre des habitants

La chaîne M6 a contacté l'épicerie en début de semaine dernière pour savoir s'il était possible de tourner dans la boutique pour une séquence de l'émission "La meilleure boulangerie de France". "Au début je n'ai pas trop compris parce que je ne suis pas une boulangerie", sourit Claire sur le coup mais la production lui indique qu'il y a une nouvelle séquence dans l'émission où Norbert venait chercher un produit à imposer aux boulangers en course. Elle a donc accepté et elle est "très heureuse".

Et la boutique n'a pas été choisie au hasard explique Norbert au micro de France Bleu Mayenne, "c'est une épicerie qui a cette volonté de travailler sur du local et donc avoir des produits de région", raconte-t-il, "on a demandé à Claire si elle pouvait nous conseiller un produit et elle a choisi la carotte". Cette saison, on appelle cette nouvelle séquence "Le défi de Norbert", où le cuisinier impose aux boulangers des produits d'artisans régionaux et c'est donc la carotte qui a été choisie.

Un chef aussi connu que Norbert, ça ne passe pas inaperçu dans les rues lavalloises. Un passant l'arrête en lui demandant une photo, deux autres passantes lui disent bonjour et un groupe de jeunes du lycée agricole de Laval en profitent pour lui poser quelques questions. "C'était très intéressant, il nous a appris pas mal de choses sur le manger durable et sur ce qu'il fait aussi chez lui", raconte Ewan, l'un des lycéens. Ils ne s'attendaient pas à voir Norbert dans Laval et en plus "il est dans le milieu de la cuisine donc tout ce qui est légumes, fruits et le reste il s'y connaît", ajoute Ewan. "C'est une chance d'avoir pu le rencontrer", ajoute la professeure Marie Nicolic.

Norbert en train de discuter avec les jeunes du lycée agricole de Laval. © Radio France - Alexandre Frémont

Norbert avec les jeunes du lycée agricole de Laval, Ewan (à gauche), Sohane et Jeanne (à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

"Les gens passaient ou les clients qui étaient là me disaient 'C'est Norbert ?' Je leur répondais que oui effectivement, ils ne comprenaient pas pourquoi Norbert était dans mon épicerie", se souvient Claire.

"Je pense que j'ai une bonne étoile"

"Je pense que j'ai une bonne étoile parce que j'ai ouvert seulement depuis 9 mois et il y a déjà M6 qui est dans mon épicerie qui fait 25 mètres carrés, si on m'avait dit ça il y a neuf mois je ne l'aurais jamais cru", affirme Claire.

On ne connaît pas encore la date de la diffusion de l'émission avec la carotte.