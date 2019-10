La menace d'une taxe américaine sur les vins français fait peur aux vignerons de Bordeaux

Marc Médeville, le nouveau président du syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux Supérieur

Bordeaux, France

Le président du syndicat des vins de Bordeaux et Bordeaux supérieur alerte sur l'inquiétude des petits vignerons. La perspective de l'augmentation des taxes douanières américaines menace la situation financière des petites entreprises girondines. Il n'y a pas de multinationales derrière les vins de Bordeaux et Bordeaux supérieur, mais des petits vignerons rappelle Marc Médeville. Les Etats-Unis représentent le deuxième marché pour les vins de Bordeaux. C'est l'un des quatre marché prioritaire pour des vignerons qui voient la crise s'installer partout : en Chine, à Hong Kong, en Angleterre avec le Brexit, et maintenant aux Etats-Unis. Pour s'en sortir il faut que la consommation locale soit privilégiée a confié Marc Médeville dans le studio de France Bleu Gironde ce mercredi.