La menuiserie Acibois liquidée: la fin d'un savoir faire vieux de 90 ans

Mouen, France

Les salariés d'Acibois sont restés jusqu'au dernier moment pour terminer la fabrication des huisseries et honorer les commandes de leurs clients. Après des mois de lutte et l'espoir d'une reprise ils le savent, l'histoire est terminée. La semaine dernière le tribunal de commerce de Caen a confirmé la liquidation de cette menuiserie crée en 1930.

Les ateliers quasi vide d'Acibois à Mouen (Calvados) © Radio France - Carole LOUIS

Acibois qui aurait fêté ses 90 ans cette année , devenue au fil du temps le spécialiste du sur-mesure en menuiserie, travaillant pour le haut de gamme et notamment les Monuments Historiques , a connu des difficultés depuis 2013: une chute de la commande publique, une diminution de moitié de ses clients artisans et un dépôt de bilan en 2016. Malgré 27 mois de période d'observation dont elle est finalement sortie, l'entreprise s'est heurtée à deux problèmes: trouver des personnels qualifiés et , un refus des banques pour l'aider à investir dans de nouvelles machines nécessaires à sa relance.

Marc ,Gilles et Luc 100 ans d'ancienneté à eux 3 chez ACIBOIS © Radio France - Carole LOUIS

On y a cru à cette reprise et stop! ça s'arrête là!

Parmi les 40 salariés d'Acibois Marc, Gilles et Luc ont participé à la dernière livraison. Ils ont débuté dans la menuiserie à l'âge de 17 et 20 ans et accusent aujourd'hui entre 32 et 37 ans d'ancienneté, 100 ans à tous les trois. Eux non plus ne comprennent pas . Le groupe Millet installé dans les Deux-Sèvres, lui aussi entreprise familiale de 70 ans avait proposé de reprendre 36 des 40 salariés. Elle s'était engagée à un effort financier très proche de ce que réclamaient les bailleurs qui n'ont pourtant pas cédé.

Ce mercredi matin 12 février 2020, le dernier camion de livraison d'Acibois est parti à l'aube. Les 40 salariés seront ce soir au chômage. Ils auront réussi à arracher un sursis de deux semaines avant cette liquidation et leur responsables se prennent à espérer un nouveau rebond grâce à l'appui des élus.. mais cela tiendrait du miracle.