Dinan, France

C'est la 3è semaine de l'emploi maritime en Bretagne. Toute cette semaine des jobs dating et des forums sont organisés partout dans la région. Ils concernent aussi bien les jeunes de 16 à 26 ans par l'intermédiaire des missions locales pour l'emploi que les salariés en reconversion professionnelle. Des visites de lycées maritimes sont également prévues comme ce mardi au lycée Florence-Arthaud de Saint-Malo ou encore jeudi au lycée professionnel du Guilvinec.

Des emplois de marins-pêcheurs

La pêche est un secteur qui recrute particulièrement. En Bretagne c'est l'association professionnelle Cap Avenir qui fait le lien entre les patrons pêcheurs et les demandeurs d'emplois. Des stages existent désormais dans les entreprises de pêche pour faire découvrir le métier. Christophe est plutôt séduit. Ce demandeur d'emploi âgé de 33 ans et habitant à Taden, près de Dinan, est au chômage depuis 8 mois et se lance dans une reconversion professionnelle : "on m'a expliqué qu'on pouvait faire 2 semaines de stage avant de se lancer dans une formation qui elle va durer 3 mois. Ce n'est pas long et il y a pas mal d'emplois". Jean-François, 37 ans, veut changer de vie pour devenir moniteur de guide de pêche sur un plan d'eau : " je veux pouvoir accueillir des écoles, des pêcheurs confirmés ou non pour perfectionner l'art de la pêche". Des formations en pêche de loisir existent au sein du lycée de Caulnes dans les Côtes-d'Armor.