La métropole Aix-Marseille épinglée pour sa mauvaise gestion des déchets

La Chambre régionale des comptes (CRC) publie, ce jeudi, un rapport sur la gestion des déchets dans la métropole Aix-Marseille. Moins d'une semaine après la fin de la grève des éboueurs à Marseille, alors qu'elle continue dans d'autres communes, ce document met en lumière plusieurs problèmes dans cette organisation mise en place il y a 5 ans, en même temps que la métropole.

La répartition et le contrôle du temps de travail est le gros point noir de la gestion des déchets. Seuls les agents des Conseils de territoire d'Istres et Martigues pointent au début et à la fin de leur rotation. Dans les quatre autres Conseils de territoire, il n'y a aucun moyen de savoir si les heures ont bien été travaillées. La CRC demande donc la mise en place de badgeuse sur l'ensemble du territoire.

Des heures supplémentaires à outrance

Le rapport pointe également le recours démesuré aux heures supplémentaires. Ce dispositif, censé être exceptionnel par définition, a été "pérennisé", selon la CRC. "Les heures ainsi réalisées sont un élément de réponse au plan de charge, et à pas à une quelconque "surcharge" d’activité", souligne le document. Limitées à 25 par mois, elles dépassent en moyenne les 4.400, pour un coût de 100.000 euros.

Autre problème dans la gestion de la masse salariale, son augmentation trop forte entre 2016 et 2019, selon le rapport. Une évolution de plus de 3% par an en moyenne, qui n'est pas homogène sur toute la métropole. Elle s'élève à 6% entre 2016 et 2019 à Martigues et à Istres, 18% à Marseille et 25% dans le Pays d'Aix.

Une collecte trop chère et pas assez efficace

Conséquence, entre autres de ses dépenses, la collecte des déchets est trop chère par rapport à d'autres villes ou métropoles. "Les coûts constatés au niveau du territoire marseillais sont par habitant 13 % plus élevés et 30 % à la tonne", rapporte la CRC. En 2019, le ramassage des ordures coûtait 183 euros par habitant de la métropole Aix-Marseille, contre 124 euros en moyenne en France. La tonne de déchets était évaluée à 278 euros, contre 224 euros pour la moyenne française.

Le tri sélectif a pris plus ou moins de retard en fonction des Conseils de territoire. En moyenne, les avancées ne sont pas suffisantes pour la CRC. "La collecte sélective des déchets voués à être recyclés ou valorisés ne représente à l’échelle métropolitaine qu’un peu plus de 20 kg par habitant et par an, alors que la moyenne nationale se situe autour des 40 kg par habitant et par an", note la CRC.

Finalement, le lancement de la métropole Aix-Marseille, en 2016, n'a pas eu l'effet escompté de simplification et d'économies. "L’organisation de la collecte des déchets n’a fait l’objet d’aucune évolution majeure depuis [sa] création", estime le rapport de la CRC.