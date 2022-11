La Métropole d'Orléans refuse une aide exceptionnelle au Fleury Loiret Handball

Les débats sur l'avenir du Fleury Loiret Handball ont commencé à plus de minuit, jeudi soir, dans la salle du conseil municipal d'Orléans. Et sans surprise, ils ont été animés. Le club des Panthères, qui évolue depuis cette saison en 2ème division, espérait une aide exceptionnelle de 100.000 euros, en plus des 110.000 euros qui lui sont accordés dans le cadre de sa subvention annuelle. Mais, très vite, en présentant la délibération, le président de la Métropole, Serge Grouard, a donné le ton. " On a un club qui traverse de graves difficultés avec plus de 700.000 euros de dettes. Notre aide de 100.000 euros était conditionnée au fait que le club trouve autant d'argent auprès des partenaires privés et il n'y est pas parvenu".

Pour Serge Grouard, une aide exceptionnelle de la Métropole cette année ne suffira pas au club pour redondir. " Au regard du déficit du club, il faudrait que la Métropole apporte au moins 150.000 euros d'aide exceptionnelle chaque année pendant 3 ans. Moi je considère qu'avec la situation financière de la métropole, ce n'est pas possible. Nous avons d'autres priorités lourdes à gérer." Dans le même ordre d'idée, l'élu orléanais, Gérard Gauthier a estimé que toute entreprise avec un tel bilan" serait déjà en liquidation et donner 100.000 euros aujourd'hui, c'est sans doute à fond perdu".

Carole Canette en première ligne pour défendre l'avenir du club

Dans l'opposition de gauche, plusieurs élus sont montés au créneau à commencer par la maire de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette. " L'heure est grave. On met clairement un club en danger de mort. Aujourd'hui, il y a une décision de la CNCG, le gendarme financier du hand, qui a validé un plan de redressement. Si on votait cette aide, le montant attendu aurait été réuni. Mais, au final, c'est un club qu'on lâche.' Encore plus virulent, l'élu orléanais Baptiste Chapuis pour qui " il faut donner une chance à ce club. C'est aussi un choix politique que de soutenir du hand féminin et il faut l'assumer." L'aide exceptionnelle de la métropole conditionnait aussi d'autres aides puisque la Région Centre Val de Loire et le département du Loiret étaient prêts à mettre chacun 50.000 euros.

A l'issue du vote , 45 élus de la métropole ont voté contre cette aide exceptionnelle, 38 pour et 5 se sont abstenus. Sauf miracle, le Fleury Loiret Handball risque de déposer le bilan dans les prochaines semaines. Le club compte 16 salariés et un centre de formation lui aussi menacé.