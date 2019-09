La métropole de Dijon retenue comme Territoires d’innovation de grande ambition pour une alimentation durable

Dijon, France

Le député LREM Didier Martin annonce que le gouvernement confirme la mise en œuvre du projet « Territoires d’innovation de grande ambition« (TIGA) de Dijon Métropole visant à développer un « système alimentaire durable pour 2030 », avec une enveloppe de 450 millions d'euros distribués entre les 24 territoires sélectionnés.

Selon le député , ce projet "permettra de renforcer l’alliance des territoires urbains et périurbains, l’implication de la population et la collaboration des acteurs publics et privés. Ce qui répondra également à 3 objectifs principaux correspondant à 3 enjeux de société :

Satisfaire les consommateurs de la métropole avec les maraîchages et les cultures périurbains, les circuits courts, la production bio, la création d’une légumerie et les replantations viticoles.

Renforcer la performance et la sécurité agroalimentaire à travers les organismes de recherche et l’enseignement supérieur - Université de Bourgogne, AgroSup, INRA -.

Innover grâce aux technologies numériques et l'industrie pour une alimentation plus équilibrée, plus saine et une vie quotidienne plus pratique, avec le pôle de compétitivité Vitagora, AgrOnov et la FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-Comté.