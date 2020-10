La métropole de Rouen contre l'installation d'Amazon à Petit-Couronne

Le projet d'installation d'un entrepôt d'Amazon sur l'ancien site de la raffinerie Petroplus à Petit-Couronne prend du plomb dans l'aile. La majorité métropolitaine a exprimé un avis défavorable lundi 5 octobre au soir, dans le cadre de l'enquête publique.

_"Il y a un rapport des pompiers, extrêmement négatif, qui conclut à une infaisabilité opérationnelle_. Il indique qu'en cas d'incendie, l'intervention serait très difficile, détaille le président de la métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. On sait ce qu'il s'est passé il y a un an, on ne peut pas prendre le risque. Il y a la question du modèle économique d'Amazon, mais rien que cela, permet d'établir un avis négatif."

Impossible de s'asseoir sur autant d'emploi selon l'opposition. "Est-ce qu'aujourd'hui, on peut refuser 1 500 emplois sur notre territoire ? Je ne crois pas." répond Laurent Bonnaterre, du groupe Métropole des territoires. "Ce site a accueilli pendant 90 ans une raffinerie. Et on veut nous faire croire qu'on ne peut pas y mettre un entrepôt logistique ? C'est une position idéologique. _Amazon propose 1500 emplois, la majorité les refuse, les emplois iront ailleurs_. Il faut tenir compte de l'économie réelle ! Amazon, c'est l'économie de millions de personnes, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas." Sur twitter le maire de Déville les Rouen Dominique Gambier dénonce également ce vote.

Amazon doit déjà installer une agence le 22 octobre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Beaucoup voient cette future agence comme la première pierre de ce futur entrepôt géant de Petit-Couronne.