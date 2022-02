La Métropole de Rouen va racheter et revendre la papeterie Chapelle Darblay pour sauver l'activité recyclage

La Métropole Rouen Normandie avait promis de le faire au besoin. Et bien cette fois c'est fait, elle vient de notifier par huissier sa décision d'activer son droit de préemption de la papeterie de Grand-Couronne. La collectivité va racheter l'usine et sauf recours de la part du vendeur ou du groupe Samfi-Paprec qui s'était porté acquéreur, la papeterie pourrait être revendue rapidement explique Nicolas Mayer Rossignol. "Évidemment le but n'est pas que la Métropole devienne elle-même un papetier, évidemment l'objectif est ensuite de revendre le plus vite possible à un industriel ou à un projet industriel crédible", explique le président de la collectivité. Le risque est mesuré rassure Nicolas Mayer Rossignol, l'alliance Véolia-Fibre Excellence serait toujours intéressée pour reprendre le site selon Gilles Dauxerre, le représentant syndical des cadres à la papeterie Chapelle Darblay. "Nous, ce sont des acteurs avec lesquels nous travaillons, on n'en fait pas mystère, ce sont les opérateurs qui ont accepté de continuer à réfléchir avec nous sur l'avenir du site industriel".

Une fois le rachat et la revente actés, il faudra 6 a 12 mois avant de redémarrer l'usine estiment les trois syndicalistes qui ont porté le combat depuis 2019, depuis que le groupe UPM a annoncé son intention de vendre. Ils étaient 220 salariés à l'époque. Ils ont été licenciés en 2020. Si l'usine redémarre, ce sont 400 emplois directs qui pourraient renaitre et les anciens "Pap Chap" sont prêts à aider assure Cyril Briffault de la CGT : "On est sollicité par des anciens, des frais retraités qui nous disent 'vous trouvez, et nous on forme les jeunes, on peut pas partir comme ça'". L'enjeu n'est d'ailleurs pas seulement local et économique, il est aussi national et écologique rappellent tous les acteurs de cette reprise. Avant sa fermeture en 2020, Chapelle Darblay recyclait le papier de près de 25 millions de français.

Cout de l'opération : 8 millions d'euros pour la Métropole. 5 millions pour le foncier et aussi 3 millions de matériel et de machines dont le rachat doit faire l'objet d'un vote. Un conseil métropolitain extraordinaire doit se tenir à la fin du mois de février ou au début du mois de mars sur le sujet.