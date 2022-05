La métropole de Toulouse menace de privatiser une partie de la collecte des déchets

Est-on à la veille d'un nouveau mouvement social de la part des éboueurs à Toulouse ? Après 52 jours de grève en décembre dernier et un accord finalement trouvé mi-janvier, avec la fin du "fini-parti", la collecte des déchets dans la métropole n'est pas "satisfaisante" selon le maire de Balma et vice-président de la métropole en charge des déchets, Vincent Terrail-Novès. L'élu brandit la menace de privatiser le dépôt de l'Union, au nord-est de Toulouse, l'un des cinq centres de collecte des déchets : "Les riverains se plaignent de défaillances dans les tournées, des poubelles dans certains quartiers et certaines rues ne sont pas ramassées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines." Conséquence : la possibilité de lancer un appel d'offre pour privatiser la collecte dans les secteurs de Balma, de Fenouillet est à l'étude.

Les tournées sont encore perturbées

Selon le maire de Balma et vice-président de la métropole en charge des déchets, "sur les cinq dépôts, quatre travaillent très bien, les agents jouent le jeu, font attention à eux au travail. Mais celui de L'Union ne fonctionne pas bien. Par endroit, il n'est pas rare que pendant trois semaines les ordures ménagères ne soient pas ramassées. A Balma, le lundi de Pâques, la collecte n'a pas été terminée, alors que c'est à la demande des syndicats qu'on a mis en place une collecte les jours fériés."

Vincent Terrail-Novès explique que les agents ont été sensibilisés, ils ont été convoqués par le directeur général des services, "mais les façons de travailler ne changent pas, les plaintes s'empilent".

L'élu précise qu'il n'est "pas un chantre de la privatisation des marchés publics" mais si la régie dysfonctionne, il doit agir. Il prévient : _"les agents ont encore une possibilité de se ressaisir et de montrer de la bonne volonté à faire leur travail", _Vincent Terrail-Novès précise qu'à Quint-Fonsegrive et à Saint-Orens "se sont déjà des prestataires privés qui interviennent".

"Il fallait embaucher et redéfinir les secteurs" selon les syndicats d'éboueurs

Pour Benoît Fontanilles, représentant la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, qui représente les éboueurs de la métropole toulousaine, la solution ne viendra pas d’une concession au privé, c'est la nouvelle organisation du travail qui fait défaut. Les éboueurs déplorent notamment les tournées imposées entre 5heures et 8heures du matin, ils font face aux embouteillages. La fin du "fini-Parti", cette disposition à l’origine de la grève de décembre, "a mis la pagaille" regrette Benoît Fontanilles. Le temps de collecte a été automatiquement allongé selon le représentant des éboueurs, "ce n'est pas de gaité de cœur qu'on ne va pas au bout de nos secteurs, avant on collectait des deux côtés de la rue, là on doit respecter le code de la route, repasser dans les mêmes secteurs, on prend du retard, on respecte les temps de pause mais on ne finit pas le travail."

Selon Benoît Fontanilles, la métropole toulousaine aurait dû embaucher et revoir les secteur lors de la réforme du "fini -parti ". Ce lundi, à Balma, Benoît Fontanilles promet "d'aller surveiller une tournée expérimentée avec le privé, dès 5 heures du matin", selon lui "les agents ne seront pas dans les temps."

Concernant le ramassage des ordures les samedis, les volontaires manquent dans la métropole mais Benoît Fontanillles répond que "travailler six jours par semaine, le samedi en plus, même rémunéré en heures supplémentaires, il est normal qu'ils ne trouvent personne pour faire tous les samedis."