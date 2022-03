La métropole de Toulouse veut doper le tourisme : "Notre graal, c'est enregistrer 5 millions de nuitées"

L'agence d'attractivité de Toulouse Métropole présentait son bilan ce lundi 28 mars. Le nombre de touristes repart à la hausse dans la Ville Rose, mais l'agence veut faire plus. Elle souhaite développer le tourisme dit de 4 saisons, pour accueillir du monde tout au long de l'année.

Toulouse veut doper son tourisme. L'agence d'attractivité de Toulouse Métropole présentait ce lundi 28 mars le bilan de l'année 2021 et ses perspectives pour 2022 et au-delà.

Après une année 2020 où la fréquentation s'est effondré à cause du Covid, 2021 montre que Toulouse intéresse toujours les touristes. L'agence d'attractivité a compté 4,5 millions de visiteurs l'année dernière, soit 1,5 million de plus qu'en 2020 mais un million de moins qu'en 2019. En revanche, le nombre de nuitées a été multiplié par 3 entre 2020 et 2021, atteignant 3,4 millions. Désormais, l'objectif est d'atteindre les 5 millions de nuitées dans la métropole toulousaine d'ici 2023/2024. "C'est notre Graal" répète Jean-Paul Dardelet, le président de l'agence d'attractivité. Un Graal quasiment atteint en 2019, année de tous les records.

Diversifier le tourisme

Pour cela, l'agence veut diversifier, changer la nature du tourisme toulousain. Aujourd'hui centré sur le tourisme d'affaire - il représente 70 % de l'activité aujourd'hui -, la métropole veut développer un tourisme de 4 saisons, tout au long de l'année. "Toulouse est devenu un camp de base durant cette période Covid, explique Jean-Paul Dardelet. Les touristes français sont venus à Toulouse, se sont installés sur des durées un peu plus longues dans des hôtels d'une meilleure qualité." Un phénomène devenu désormais un axe de développement.

"On vise désormais les longs week-ends, les vacances de juillet-août et janvier-février, qui sont des périodes trop calmes, poursuit le président. On veut augmenter les indicateurs d'occupation dans ces périodes à faible taux d'occupation". L'objectif, sur les week-ends, serait d'atteindre 60 à 65 % d'occupation d'ici l'année prochaine.

La métropole souhaite aussi allonger la durée des séjours des touristes, les faire passer d'une ou deux nuitées à trois ou quarte. Une manière de faire de Toulouse une base arrière, un hub pour rayonner aux alentours. Des partenariats ont d'ailleurs été noués avec Albi et Carcassonne.

Un renforcement des activités dès cet été

Dès cet été, l'agence mise sur la programmation culturelle dans la ville rose pour attirer plus de monde. Sur la Garonne, les activités nautiques sont reconduites. Un appel à projets à d'ailleurs été lancé pour encadrer précisément les activités sur la rivière. Toulouse plages fera son retour de la mi-juillet jusqu'à la fin août à la prairie des Filtres, qui accueillera, en partie, un nouveau festival organisé par la ville de Toulouse.

Son nom n'est pas encore acté, sa programmation toujours en cours de réalisation mais il se déroulera du 8 au 24 de juillet. Une trentaine de concerts sont prévus au jardin Raymond-VI, à côté du Dôme de La Grave. L'orchestre du Capitole jouera lui à la Prairie des Filtres avec un chef invité le 16 juillet. La mairie promet des grands noms pour la programmation.

Des expositions sont aussi prolongées tout l'été comme celle sur Saint-Exupéry à l'Envol des Pionniers. Une autre regroupera des grands photographes sur le thème des oiseaux au Château d'eau. Toulouse accueillera également pendant trois semaines fin septembre la Biennale des arts vivants. La Cité de l'Espace a déjà enregistré une progression de près d'un tiers des entrées lors des vacances de février.

Une fan zone à la prairie des Filtres pour la Coupe du Monde de rugby

En 2023, Toulouse sera l'une des villes où se dérouleront les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Cinq rencontres se dérouleront au Stadium. Une fan-zone sera mise en place à Toulouse, sur la prairie des Filtres pour suivre tous les matchs du Mondial sur écran géant. La zone pourra accueillir jusqu'à 40.000 supporters.