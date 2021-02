La Métropole de Tours ouvre aux étudiants l'espace coworking du site Mame

Loin de leurs chambres universitaires minuscules ou de leurs petits studios, les étudiants tourangeaux ont désormais accès à un tout autre environnement de travail. A partir de ce mercredi, ils peuvent bénéficier gratuitement des 1 000 m2 tout équipés de l'espace coworking du site Mame. Ce grand bâtiment dédié aux start-up et entreprises numériques, situé quartier Lamartine à Tours entre le CHU Bretonneau et la Loire.

"Ils auront à disposition, tables, canapés, cabanes de travail... Avec branchement électrique et wifi gratuit. Sans oublier la grande bibliothèque et ses 4 000 livres qu'ils peuvent emprunter", détaille Antoine Coinde, le directeur de Mame. Avant de rajouter : " mais ce n'est pas une ambiance bibliothèque non plus avec deux billards, deux tables de ping-pong... "

L'idée c'est de se réunir en respectant bien sûr les consignes sanitaires. Pouvoir bosser en étant accompagné d'autres personnes qui font la même chose", Antoine Coinde, directeur de Mame

Jusqu'à 15 étudiants ou apprentis par demi-journée du lundi au vendredi

Recréer du lien social, rompre l'isolement des étudiants, c'est l'objectif de cette mesure proposée par la Métropole de Tours. "Pour se retrouver et se motiver en vue des prochains examens universitaires", souligne son président Wilfried Schwartz.

Réservation obligatoire 02 47 22 49 75 par créneaux de demi-journée du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h45. Présentation de la carte étudiante obligatoire.

La Métropole de Tours rappelle aussi sa carte interactive mise à disposition des étudiants pour trouver toutes les offres d'aide alimentaire.