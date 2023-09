La Métropole Européenne de Lille a vendu son ancien siège pour 95 millions d'euros

La MEL annonce que son président, Damien Castelain, a signé 11 septembre la vente de l'ancien siège de la Métropole Européenne de Lille, située rue du Ballon, près de la gare Lille Europe, pour un montant de 95 millions d'euros. Le site, d'une emprise foncière de 3 hectares, a été venu à Vinci Immobilier et BNP Paribas Real Estate en vue de la réalisation du projet baptisé Metropolitan Square.

ⓘ Publicité

Le site bénéficie d'un emplacement idéal, puisqu'il se trouve proche du centre de Lille, entre Euralille et la Madeleine Romarin, desservi directement par l'Autoroute A1, la ligne 2 du métro, le tramway, la gare Lille Europe et deux stations V'Lille. L'objectif, avec ce projet, est de "renaturer et densifier l'ancien site de la MEL, tout en participant au renouvellement du marché tertiaire" du quartier d'affaires Euralille, "et contribuer à la production de logements sociaux dans la métropole".

Les travaux devraient commencer fin septembre

Il est prévu, dans ce projet, la création de 280 logements, 67.000 mètres carrés de bureaux, et 2000 mètres carrés de services et commerce. Il devrait également y avoir un minimum de 8.000 mètres carrés d'espaces paysagers dont au moins 6.000 mètres carrés d'espaces de pleine terre végétalisée. Les travaux devraient commencer à la fin de ce mois de septembre.