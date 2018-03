Lille, France

Ils sont plus de 30.000 à pouvoir en bénéficier sur tout le territoire de la Métropole européenne de Lille (MEL) : les emplois francs ont été officiellement présentés ce mercredi, à Lille. Le dispositif, expérimenté sur tout le territoire de la métropole, vise à favoriser l'embauche des habitants des quartiers classés comme "prioritaires" par la politique de la ville. En recutant l'un de ces habitants en CDI, l'entreprise récupérera 15.000 euros sur trois ans. Pour une embauche en CDD de plus de six mois, la prime est de 5.000 euros sur deux ans.

Deux critères pour les demandeurs d'emploi

"Vous êtes chef d'entreprise de n'importe quel secteur géographique, à partir du moment où vous embauchez quelqu'un des quartiers prioritaires, alors vous pouvez bénéficier de l'aide de l'Etat", précise Damien Castelain, le président de la MEL. "Pour les trois prochaines années, je suis sûre que je vais embaucher beaucoup plus que sans le dispositif", estime Stéphanie Morvan, de la société Joker.

Pour les demandeurs d'emplois, il y a simplement deux critères pour bénéficier du dispositif : habiter dans l'un de ces quartiers et être inscrit à Pôle emploi, qui fait le lien avec les entreprises.

Le dispositif étendu en 2020 s'il est jugé positif

Sur le territoire de la métropole, il y au total 26 quartiers prioritaires. À l'échelle de la France, le taux de chômage dans ces quartiers est deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale. "Il y a une discrimination à l'embauche, tant d'un point de vue de l'adresse que du nom, ajoute Damien Castelain. Cette aide, c'est une forme incitative : vous embauchez des jeunes, des talents, etc. Je vais mobiliser les entreprises pour atteindre ce chiffre de 1.000 emplois francs d'ici fin 2019."

Le coût de l'expérimentation est évalué à 11,7 millions d'euros pour 2018. Il y aura une évaluation : si le résultat est positif, le dispositif sera étendu partout en France en 2020. La mesure a déjà été expérimentée sous François Hollande, avant d'être abandonnée. Il y avait alors plus de critères.