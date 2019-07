La métropole vend l'essentiel de ses parts détenue dans l'aéroport de Nice

Nice, France

C'est un projet qui était dans les tuyaux de la Métropole Nice Côte d'Azur depuis plusieurs années. La vente de 4 des 5% des parts de l'aéroport a été votée à la majorité vendredi matin en conseil métropolitain. Le fruit de cette vente rapporte 81 millions d'euros à la Métropole.

97% des Niçois sont contre la vente des parts de l'aéroport

Cette cession était dans le budget voté en 2018, négocié puis finalisé avec le choix d'un acquéreur : la banque publique des territoires, la caisse des dépôts et consignations. "Ce choix nous permet de rester dans le domaine publique avec un partenaire qui - je l'espère - continuera d'investir dans la Métropole" se réjouit le président Christian Estrosi.

Pourtant les Niçois s'étaient prononcés à 97% contre ce projet dans une consultation lancée par le maire lui-même en 2015. Christian Estrosi justifie : "il ne s'agit pas d'une privatisation puisqu'on cède à un partenaire publique," mais pour l'opposition, c'est un désaveu du vote des Niçois.

Prends l'oseille et tire-toi ! - Philippe Pradal, conseiller métropolitain LR

La stratégie énoncée par le bras droit de Christian Estrosi, Philippe Pradal est la suivante : gagner 81 millions d'euros tout de suite plutôt que de continuer à recevoir 4 millions d'euros par an "dans un _contexte financier incertain_," précise-t-il. Et de résumer son argumentaire ainsi : "en mathématiques, il est conseillé : prends l'oseille et tire toi !" Le conseiller métropolitain se lâche. Le fruit de la vente ira, selon Christian Estrosi, dans des investissements pour la métropole et dans le désendettement.