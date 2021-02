La Meurthe-et-Moselle pas épargnée par les impayés de loyers depuis le début de la crise sanitaire

La fondation Abbé Pierre tire le signal d'alarme dans son 26e rapport sur l’état du mal-logement en France. Alerte sur la crise sociale consécutive à la crise sanitaire avec un nombre d’allocataires du RSA en hausse de 10% après le confinement et des personnes en difficulté qui ont du mal à payer leurs loyers. Selon la Fondation Abbé Pierre, le montant des impayés en fin d’année dans les logements sociaux était de 65 millions d’euros supérieur à la normale. D'après l'INED, 24% des Français craignent d’avoir des difficultés pour payer leur loyer dans les douze prochains mois.

Le choc du premier confinement

La Meurthe-et-Moselle ne fait pas exception. Le premier confinement a été un véritable choc. Chez Meurthe-et-Moselle Habitat, qui loue 14.000 logements, le niveau d’impayé a bondi de près de 25% en quelques semaines, avant de revenir à la normale, selon Hugues Bourgoin, directeur des ressources locatives :

"Le premier confinement a provoqué des dysfonctionnements un peu partout avec des difficultés pour les locataires de payer leur loyer, même techniquement car les bureaux de poste étaient fermés par exemple."

Les travailleurs précaires en première ligne

Même genre de phénomène chez Batigère , bailleur à la tête d’un patrimoine de 34.000 logements dans le Grand Est. Hausse des impayés de 10% par rapport à la normale, avec une population bien précise qui a été touchée, explique Laurent Lett, le directeur de la clientèle :

"Contrairement à ce qu'on peut croire, les ménages les plus fragiles, les ménages au RSA, ce n'est pas la catégorie qui a été la plus impactée par le phénomène d'impayés. Ce sont plutôt les gens en intérim, en CDD, et évidemment dans les secteurs économiques les plus touchés par la crise."

Pour les bailleurs, il s’agissait de ne pas laisser les dettes s’accumuler, les locataires ont été aiguillés vers des services sociaux pour trouver une aide. Un accompagnement qui a permis de limiter la casse. A l'office métropolitain de l'habitat du Grand Nancy, le montant des impayés a même diminué de 3,85% en 2020 par rapport à 2019.

Trouver des solutions

A l’ADIL 54, l’agence d’information sur le logement, la part des dossiers d’impayés dans l’activité a nettement augmenté l’an passé. Avec une spécificité depuis le début de cette crise selon Sylvie Le Botmel, juriste, un climat plutôt bienveillant :

"Il y avait une solidarité en général. Les bailleurs comprenaient bien la situation, à supposer qu'eux-mêmes ne soient pas dans une situation catastrophique et n'aient pas perdu leur emploi."

Avec une incertitude, celle de la situation économique dans les mois à venir et des difficultés de paiement qui pourraient empirer.