La micro-crèche de Champagnat placée en redressement judiciaire

La micro-crèche de Champagnat est placée en redressement judiciaire, à sa demande. L'association "Cap Grandir", qui gère la structure, a appris la décision du tribunal de commerce début 2016. Elle a 6 mois pour changer de modèle économique.

La micro-crèche de Champagnat a six mois pour sauver ce qui peut encore l'être. Elle est placée en redressement judiciaire, à sa demande. Le but : trouver un nouveau modèle économique, car "les choses ne peuvent pas continuer ainsi", avoue Sabine Tissot-Rosset, présidente de "Cap Grandir", l'association qui gère la structure.

La micro-crèche, créée en 2010, est aujourd'hui en difficultés financières. La preuve avec ce déficit de 10.000 euros sur l'exercice 2016. Comment l'expliquer dans ce secteur où il y a des besoins pour les parents ? Ici, dix enfants en bas âge peuvent être accueillis en même temps. "Nous avons de plus en plus de parents aux revenus modestes. Parfois, dans le couple, seul un des deux travaille, l'autre est au chômage", explique Sabine Tissot-Rosset. Et c'est là le nœud du problème. La micro-crèche est essentiellement financée par les parents. Or, pour toucher une aide de la CAF, il faut que les deux travaillent. Du coup, certaines familles ne peuvent pas se permettre de venir ici, ce qui crée, derrière, un manque à gagner.

Six mois pour changer de modèle économique

Dans la structure, dix enfants peuvent être accueillis en même temps. © Radio France - Adrien Bossard

Sabine Tissot-Rosset en a conscience. "Il faut changer notre mode de financement. Il existe une autre solution, où la structure, en fonction de la place occupée, va toucher directement l'aide de la CAF. Il faut négocier et tenter le coup". Sans quoi, ce sera très certainement la fin de "Cap Grandir", la mairie ne peut pas éternellement jouer les pompiers de service.

"Nous avons injecté plus de 10.000 euros pour combler le déficit, assure Christian Echevarne, maire de Champagnat. Et nous avons voté une délibération permettant de débloquer sur le budget 2017, 30.000 euros pour la micro-crèche. C'est beaucoup pour une commune comme la notre. Quand je vois que le conseil départemental investit des sommes astronomiques pour les relais d'assistantes maternelles. Alors pourquoi pas nous ?" L'enjeu est important, quatre emplois sont à la clé.