La Nouvelle éco : 300 000 euros pour l'entreprise sarthoise Le Pratique dans le cadre du plan de relance

À La Milesse, au Nord du Mans, l’entreprise Le Pratique est l'une des entreprises sarthoises qui va bénéficier du plan de relance. Cette société, spécialisée dans l’usinage de précision et l’assemblage de pièces mécaniques pour les industries automobile et aéronautique, va toucher une subvention de 300 000 €. Cette aide va lui permettre d'investir dans un nouveau centre d’usinage 5 axes.

450 000 € d'investissement et le maintien des emplois

Cet équipement, que Le Pratique obtiendra au printemps, vise à augmenter sa capacité de production et sa compétitivité et à terme de décrocher de nouveaux marchés. C'est un investissement de 450 000 € qui permettra à l'entreprise d'être prête lorsque l'activité reprendra dans quelques mois explique Loïc Bessin, le directeur.

"Nous avons perdu 20 à 25% d'activité avec la crise économique liée au Covid. Et en terme de chiffre d'affaires, on estime la perte à 1 million d'euros, on aurait dû être à 4,2 millions et on va finir l'année à 3,2. Mais sur ce coup là, on a bien été aidé par l'Etat".

Grâce à cet aide et cet investissement, Le Pratique peut maintenir ses effectifs. L'entreprise emploie 35 salariés.