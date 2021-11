La Peugeot 3008 de Sochaux devenue millionnaire

Des chiffres à vous faire tourner la tête. La millionième Peugeot 3008 est sortie des lignes de production de l’usine de Sochaux, ces jours-ci, annonce dans un communiqué le constructeur automobile. Le véhicule, lancé en 2016 et élu voiture de l'année en 2017, est l'une des meilleures ventes de la marque affirme le groupe Stellantis. Un évènement au sein de l'usine, poursuit le groupe, puisque les collaborateurs étaient réunis autour de ce modèle lors de sa sortie.

27 distinctions à travers le monde dont Car of the Year 2017

La première génération de 3008 avait été produite à plus de 800 000 exemplaires entre 2009 et 2016. La deuxième génération est allée encore plus loin, avec ce millionième exemplaire franchi sur le système 2 de Sochaux, sous le regard de nombreux opérateurs de l'usine du Doubs. Fabriquée en France et en Chine, la Peugeot 3008 a engrangé 27 distinctions à travers le monde, dont le titre de voiture européenne de l'année 2017, trois ans après le titre décroché par l'autre voiture phare de Sochaux, la 308, partie depuis à Mulhouse.

Leadeur sur son segment en France, deuxième en Europe, la 3008 a grandement contribué à l'excellente santé de l'usine berceau de la marque Peugeot. Sochaux qui prépare l'entrée en production du nouveau montage dans le cadre de l'usine du futur. L'actuelle génération de 3008 continuera à y être produite jusqu'à l'arrivée de la nouvelle génération. A quand cette nouvelle génération ? Le constructeur reste toujours muet sur ce passage de relai pour ne pas porter ombrage à la génération en cours.

Leadeur de son segment dès le premier mois

Selon le communiqué de Stellantis, la voiture 3008 SUV est devenue en France "leader de son segment dès son premier mois de commercialisation". En Europe, "elle occupe la seconde place du segment des SUV en 2021", c'est d'ailleurs au sein de l'Europe que les clients sont les plus nombreux, puisque 65% des ventes se font sur le territoire européen. Toujours selon le constructeur automobile, le véhicule, qui est donc un grand succès commercial a su "séduire les clients grâce à ses qualités dynamiques, un style extérieur distinctif et moderne".