La ministre de l'industrie Agnès Pannier-Runacher à Saint-Lô pour les 50 ans de l'usine Moulinex-Seb

La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier Runacher est venue, ce jeudi 16 septembre, visiter l'entreprise Seb de Saint-Lô qui est en fait l'ancienne usine Moulinex, bâtie en 1971 et reprise il y a 20 ans lors de dépot de bilan, par le groupe Seb.

L'entreprise saint-loise Moulinex-Seb a célébré ses 50 ans ce jeudi 16 septembre en présence de la ministre déléguée à l'industrie mais également du PDG du groupe Seb, Thierry de la tour d'Artaise.

Depuis 2011, l'usine de Saint-Lô est le centre de développement électronique pour l'ensemble du groupe Seb, qui est leader mondial du petit électroménager.

Elle conçoit et fabrique les cartes électroniques les plus complexes, celles que que l'on retrouve dans les produits phares du groupe comme les robots cuiseur Companion ou les machines à café automatique par exemple. Elle produit cinq millions de cartes électroniques par an.

Le site saint-lois compte aujourd'hui 100 salariés. Et c'est une usine qui a de l'avenir, promet le PDG du groupe Seb :