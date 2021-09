La ministre de l'Industrie en visite en Moselle : "faire de l'industrie un pilier de notre économie"

Agnès Pannier-Runacher devient une habituée de la Moselle. Déjà engagée il y a plusieurs mois dans le dossier Smart/Ineos à Hambach, la ministre délégue à l'Industrie vient dans la vallée de la Fensch et à Metz ce lundi. Elle visitera d'abord l’usine de rail d'Hayange, rachetée par le groupe allemand Saarstahl à Liberty Steel. Elle sera ensuite à Metz pour lancer le "French fab tour" dédié à la promotion des pépites de l'industrie française.

France Bleu Lorraine : ArcelorMittal était également sur les rangs pour la reprise de l'usine d'Hayange. Saarstahl était un meilleur choix ?

Agnès Pannier-Runacher : C'est une très bonne nouvelle cette reprise parce qu'il y a deux ans, personne n'aurait parié sur un dénouement aussi positif. C'est un actionnaire stable et puissant qui offre de très belles perspectives industrielles aux salariés. Les salariés ne s'y sont pas trompés parce que c'étaient eux qui portaient Saarstahl comme étant leur projet préféré. Surtout, je crois que je veux les remercier parce que c'est la mobilisation de tous. Nous avons, avec Bruno Le Maire, sans cesse travaillé d'arrache pied pour faire en sorte que cette filière d'acier vert puisse être préservée en France. Mais c'est aussi leur mobilisation qui a permis de trouver une issue positive à ce dossier parce qu'ils ont continué à travailler et à améliorer leur production. Ils ont travaillé avec Ascoval et ils ont réussi à mettre au point cette filière sur le rail qui permet de recycler des rails et d'en refabriquer en limitant considérablement les émissions de CO2. Donc, ils ont gagné ce défi climatique. Je pense que cela mérite d'être souligné.

Ce volet recyclage de rails a pesé dans le choix de Saarstahl ?

Très clairement, parce que c'est une filière complète. C'est une technique maîtrisée. Ce sont des savoir-faire qui ne sont pas donnés à n'importe quelle entreprise. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments qui permettent de construire une filière d'avenir qui ont très clairement été appréciés par Saarstahl.

En quoi y voyez-vous un symbole de "reconquête industrielle" pour reprendre le thème exact de votre déplacement ?

Depuis quatre ans maintenant, nous nous battons pour faire de l'industrie un pilier de notre économie. Et la vérité commande de dire que nous travaillons après 30 ans de capitulation industrielle. Pendant 30 ans, on a pas cessé de détruire des emplois industriels. En 2017, en 2018, en 2019, nous avons recréé l'emploi industriel, ce qui prouve que ce n'est pas une fatalité. Mais cela suppose d'aller au delà des mots, d'agir. C'est ce que nous avons fait sous l'égide du président de la République et avec le plan de relance pour plus d'une entreprise industrielle sur trois en France, c'est inédit depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En fait, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que le point bloquant pour le développement de l'industrie, ce ne sont pas les projets, ce sont les recrutements. Vous avez aujourd'hui plus de 70 000 emplois industriels qui sont ouverts en France, pour lequel on recherche des compétences des salariés. Ce qui montre que nous sommes dans une nouvelle dynamique.

N'y a t-il pas un manque d'attractivité de ses emplois ?

Ce sont des métiers qui rémunèrent plus que bien d'autres métiers dans les services. Il n'est pas rare, quand on est un ouvrier dans un grand groupe, de gagner plus de deux fois le SMIC. Ce sont également des métiers qui sont positionnés sur des technologies assez avancées, ce qui fait que les conditions de travail ont singulièrement progressé ces dernières années. Et ce sont des métiers qui sont très clairement orientés sur la transition écologique. Ces trois éléments déjouent l'image d'Epinal que nous avons des métiers de l'industrie. Mais ce n'est pas assez connu. J'ai l'habitude de dire que l'industrie, c'est la colonne vertébrale de notre économie. Mais c'est à peine 12% de la population active. Il faut ouvrir des usines aux jeunes, aux personnes en reconversion pour leur montrer la réalité de ces métiers. C'est tout l'enjeu du "French fab tour".